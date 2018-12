Auguri a Piero Angela | compie 90 anni

Blastingnews

(Di sabato 22 dicembre 2018) Oggi, sabato 22 dicembre, è il compleanno dichenovant': un traguardo importante nella vita del divulgatore scientifico. Il giornalista e conduttore televisivo ha dato un contributo importante alla crescita del piccolo schermo, con programmi incentrati sull'informazione scientifica e culturale che hanno incuriosito una fetta rilevante di pubblico, battendo la concorrenza delle altre emittenti anche nel momento si è trovato come 'avversarie' trasmissioni più 'leggere'. Oggiè davvero uno splendido 90enne e, a suo modo di vedere, uno dei segreti per arrivare in buona salute fisica e mentale ad un'età considerevole come la sua si ritrova nel fatto di essersi sempre posto degli obiettivi che lo hanno aiutato a migliorarsi nel corso della sua carriera. Lo scrittore ha ironizzato sulla sua età, dicendo di voler arrivare a duecentovent', celebrandoli ...