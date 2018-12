Atletico Madrid-Espanyol 1-0

Liga - Atletico Madrid di misura : steso l'Espanyol : L'Atletico Madrid non sbaglia al Wanda Metropolitano e supera di misura l'Espanyol raggiungendo momentaneamente in vetta il Barcellona. Nella 17ª giornata di Liga i Colchoneros tremano su un palo ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Calciomercato Juventus - dall'Atletico Madrid potrebbe arrivare Filipe Luis : La Juventus sta lavorando con grande attenzione alla prossima sessione di Calciomercato invernale ma, contestualmente, tiene d'occhio alcune situazioni che potrebbero concretizzarsi a giugno. Il club bianconero, infatti, è attento a tutte le occasioni che si presentano sul mercato e dopo il colpo Cristiano Ronaldo potrebbero arrivare altri top player nella prossima sessione estiva. Il club bianconero sta seguendo due big del Real Madrid, Isco ...

Pronostico Atletico Madrid vs Espanyol - La Liga 22-12-2018 e Analisi : La Liga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Espanyol, sabato 22 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Espanyol, sabato 22 dicembre. Vietato sbagliare. Sabato alle ore 16.15 l’Atletico Madrid affronta l’Espanyol in uno dei match pomeridiani del 17° turno, con una grande possibilità che non può essere sprecata dalla squadra di Diego Simeone. Battendo i catalani, i Colchoneros ...

Champions League – Juventus - l’Atletico Madrid perde i pezzi : Bayern Monaco pronto a pagare la clausola di Hernandez : La Juventus può abbozzare un sorriso in vista della sfida di Champions Legue contro l’Atletico Madrid: i Colchoneros rischiano di perdere il difensore Lucas Hernandez, finito nel mirino del Bayern Monaco L’urna di Nyon non è stata di certo benevola con la Juventus: i bianconeri, nonostante abbiano passato il proprio girone come prima squadra in classifica, hanno beccato l’Atletico Madrid, l’avversaria che è ...

Bayern Monaco - è fatta per il primo acquisto del 2019 : 80 milioni all’Atletico Madrid : Stando a quando riportato da Marca, il Bayern Monaco ha già chiuso la prima operazione di mercato in ottica 2019. Si tratterebbe del difensore Lucas Hernandez, che i bavaresi preleverebbero dall’Atletico Madrid versando la somma della clausola rescissoria del francese pari a 80 milioni. La stessa clausola è stata fissata la scorsa estate dopo che i colchoneros e il calciatore hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del ...

Calciomercato - Bayern Monaco su Lucas Hernandez : l'Atletico Madrid smentisce : Secondo la testata spagnola, sarebbe già pronto anche il contratto da sottoporre al laterale francese, campione del mondo con la sua nazionale: l'accordo sarebbe della durata di quattro stagioni. ...

Champions : agli ottavi sarà Juventus-Atletico Madrid e Roma-Porto : La Juventus giocherà gli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, mentre alla Roma toccherà il Porto.

