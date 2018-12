Athletic Bilbao-Valladolid | Aritz Aduriz a segno con un rigore senza rincorsa

Athletic Bilbao-Valladolid 1-1 : "scar Plano ha segnato, nei minuti di recupero, il gol del pareggio , 1-1, , salvando da una sconfitta il Valladolid contro l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao è riuscita a chiudere il primo tempo in ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Valladolid - La Liga 22-12-2018 e Analisi : La Liga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Valladolid, sabato 22 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Valladolid, sabato 22 dicembre. Da una parte l’Athletic, con 15 punti e appena due vittorie; dall’altro il Valladolid, neopromosso con 20 punti ed una delle note liete della Primera Division. Il match del ‘San Mames’ potrebbe acuire la distanza oppure ridurre il gap. ...

Alaves-Athletic Bilbao 0-0 : Nessun gol, poco spettacolo. Finisce 0-0 la sfida tra Alaves e Athletic Bilbao. Entrambi i portieri hanno mantenuto inviolata la propria porta: 3 interventi per Fernando Pacheco , Alaves, , mentre ...

Pronostico Alaves vs Athletic Bilbao - La Liga 17-12-2018 e Analisi : La Liga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Alaves-Athletic Bilbao, lunedì 17 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Alaves-Athletic Bilbao, lunedì 17 dicembre. L’Alaves per dimenticare subito il k.o del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, l’Athletic Bilbao per racimolare punti in ottica salvezza dopo la vittoria con il Girona nell’ultimo turno. Le due squadre daranno vita al derby basco ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Girona - La Liga 10-12-2018 e Analisi : La Liga, 15^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Girona, lunedì 10 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Girona, lunedì 10 dicembre. L’Athletic Bilbao ospiterà il Girona al San Mames nel quindicesimo turno di Primera Division. Tempi duri per i baschi, che non centrano i tre punti dalla prima giornata di campionato. I catalani, invece, vogliono vincere contro una compagine sempre ostica tra ...

L'Athletic Bilbao esonera Berizzo : Eduardo Berizzo non è più l'allenatore delL'Athletic Bilbao. Il club ha infatti ufficializzato l'esonero del tecnico a causa del cattivo rendimento della squadra e che da domani al suo posto subentra ...

Pronostico Levante vs Athletic Bilbao - La Liga 3-12-2018 e Analisi : La Liga, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Levante-Athletic Bilbao, lunedì 3 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Levante-Athletic Bilbao, lunedì 3 dicembre. A Valencia si chiude la quattordicesima giornata di Primera Division, con il Levante che ospita l’Athletic. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Levante e Athletic Bilbao?Il Levante cerca il secondo risultato utile consecutivo, dopo lo spettacolare ...

Pronostico Atletico Madrid vs Athletic Bilbao - La Liga 10-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Athletic Bilbao, sabato 10 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Athletic Bilbao, sabato 10 novembre. Sfida interessante al Wanda Metropolitano per l’Atletico Madrid che, dopo aver subito il pareggio nei minuti finali contro il Leganés, andrà a caccia dei tre punti contro l’Athletic Bilbao sempre più in crisi. Analisi e ...

Pronostico Espanyol vs Athletic Bilbao - La Liga 5-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Espanyol-Athletic Bilbao, lunedì 5 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Espanyol-Athletic Bilbao, lunedì 5 novembre. Umore diametralmente opposto in casa Espanyol e Athletic Bilbao. Le due squadre si affrontano al RCDE Stadium per il posticipo che chiuderà l’undicesima giornata di Primera Division, ma se i catalani sono euforici per il quinto posto, i baschi, ...