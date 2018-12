Assalto alla Juventus | per la Roma un sogno Cristiano

Ncc in agitazione - "Assalto" al Senato : bloccati dalla polizia. Vigile accerchiato dai manifestanti : Il centro storico di Roma è blindato dalle forze dell'ordine dopo il malumore espresso dai rappresentanti degli Ncc che da giorni stanno protestando contro l'entrata in vigore, dal...

Tuffi - il ritorno di Tania Cagnotto e Francesca Dallapé! Le mamme d’oro all’Assalto - il possibile programma delle gare 2019 : Alla fine delle Olimpiadi di Rio 2016, nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo, e invece sta accadendo: Tania Cagnotto e Francesca Dallapé sono sulla via del ritorno ad alto livello. Le due atlete che hanno fatto la storia dei Tuffi italiani recenti con le imprese che le hanno portate fino alle medaglie olimpiche hanno svolto ieri, a Bolzano, il primo allenamento della carriera da mamme, presenti anche le figlie Maya (di Tania) e Ludovica (di ...

Barilla-Ferrero - derby sulla crema alla nocciola. Parma lancia l'Assalto al regno della Nutella : MILANO - Barilla contro Ferrero. Pan di Stelle contro Nutella. Gli scaffali dei supermercati mondiali si preparano ad assistere a un redde rationem, tutto italiano, del tutto inatteso: il derby della ...

Juventus - Assalto alla NBA : il 7 dicembre c'è la 'Juventus-night' : ... con la società che in tal senso ha saputo lavorare in maniera impeccabile, organizzando tournée e appuntamenti a tema col fine di fidelizzare una grossa fetta di appassionati in giro per il mondo. L'...

Quota 100 - l’allarme di Boeri sulle pensioni : “I conti non tornano - Inps rischia l’Assalto” : "In tutti gli scenari con 62 anni di vecchiaia e 38 di anzianità contributiva viene fuori una crescita della spesa nel tempo. L’idea di una dotazione piatta e costante a sette miliardi l’anno non è minimamente supportata da alcuna delle simulazioni che ci hanno chiesto. Ma quando ho sollevato il problema, ho avuto solo aggressioni verbali e tentativi di screditarmi", ha dichiarato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando della riforma Quota ...

F1 – Alonso svela il suo futuro : Assalto alla ‘Triple Crown’ - lo spagnolo correrà la 500 Miglia di Indianapolis : Fernando Alonso ha svelato un’importante decisione in merito al suo futuro: lo spagnolo correrà la 103ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis Dopo aver vinto il GP di Monaco (2006 e 2007) ed aver trionfato nella 24 Ore di Le Mans (2018), Fernando Alonso vuole portarsi a casa la 500 Miglia di Indianapolis per completare la mitica ‘Triple Crown’ del motorsport. Dopo aver annunciato la decisione di non voler prendere parte al Mondiale di ...

Assalto alla villa - i proprietari : 'Ci hanno storditi' : Svaligiata la villa nella notte nel Teramano: rubati soldi e oro, a una prima stima per un valore di 4mila euro, e poi portata via anche l'auto. Tutto questo mentre i proprietari di casa dormivano: ...

ENRICO SILVESTRIN - Assalto alla CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP/ Urla nella notte : "Siete un branco di…" : ENRICO SILVESTRIN, Maurizio Battista e Gianmarco, il fidanzato di Jane, si accordano per un'incursione all'esterno del GRANDE FRATELLO. Fuori da Cinecittà è quasi il finimondo.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:26:00 GMT)

Il Brescia si rimette in marcia per l'Assalto alla Cittadella : Si può vincere a Cittadella senza il proprio bomber? Il Brescia c'è già riuscito: 24 settembre 2016, Caracciolo in panchina per scelta tecnica , Brocchi era capace di decisioni coraggiose, , la coppia ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. FINALE AZZURRA!!! Bertozzi e Scampoli travolgono anche le statunitensi e domani daranno l’Assalto alla corazzata russa : Il sogno diventa realtà. Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi portano l’Italia sul podio del Beach volley alle Olimpiadi Giovanili e domani le azzurre si giocheranno l’oro con le fortissime russe Bocharova/Voronina, campionesse del Mondo ed Europee e a caccia del Triplete. Dopo aver eliminato brasiliane e cinesi, Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi non lasciano scampo anche alla coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsay ...