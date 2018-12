Ascolti Tv venerdì 21 dicembre 2018 | Sanremo Giovani non buca il video e Scotti se la ride

Ascolti tv venerdì 14 dicembre - Un Natale d’Oro Zecchino conquista il pubblico : Il programma condotto da Carlo Conti su Rai1 ha vinto ieri la sfida con Gerry Scotti La programmazione televisiva di ieri, venerdì 14 dicembre , ha iniziato a condurre gli spettatori verso il clima delle feste. Vediamo dunque gli Ascolti delle trasmissioni in onda in prima serata. Su Rai1 l’appuntamento era con Un Natale d’oro Zecchino . […] L'articolo Ascolti tv venerdì 14 dicembre , Un Natale d’Oro Zecchino conquista il pubblico ...

Ascolti tv venerdì 7 dicembre - ottimi risultati per Chi Vuol Essere Milionario? : Boom di Ascolti ieri per Gerry Scotti in onda in prima serata su Canale 5 Il primo venerdì di dicembre è stato all’insegna delle novità in tv. Gli Ascolti relativi alla prima serata del 7 dicembre premiano il primo canale della tv privata. Su Canale 5 il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario? ha infatti […] L'articolo Ascolti tv venerdì 7 dicembre, ottimi risultati per Chi Vuol Essere Milionario? proviene da Gossip e Tv.