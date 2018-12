Arsenal | Ozil getta a terra la fascia da capitano | così nasce la rottura con Emery?

'Sto sognando - sto sognando' - sorpresa speciale per il baby-tifoso dell'Arsenal : alle sue spalle spunta Özil [VIDEO] : L'Arsenal e la sorpresa speciale al dolce tifoso Kyan: Özil si piazza alle spalle del bambino, la reazione è commovente I bambini sognano spesso in grande, a volte i loro sogni sembrano essere ...

“Sto sognando - sto sognando” - sorpresa speciale per il baby-tifoso dell’Arsenal : alle sue spalle spunta Özil [VIDEO] : L’Arsenal e la sorpresa speciale al dolce tifoso Kyan: Özil si piazza alle spalle del bambino, la reazione è commovente I bambini sognano spesso in grande, a volte i loro sogni sembrano essere irrealizzabili, altre volte invece vengono magicamente esauditi. Lo sa bene il piccolo Kyan, che durante un’intervista sul calcio e sulla sua squadra del cuore, l’Arsenal, ha ricevuto una piacevolissima sorpresa che lo ha lasciato ...

Arsenal - Özil e la sorpresa al piccolo tifoso : 'Momenti come questi sono meravigliosi' : Si sa, poter conoscere il proprio idolo è per un bambino uno dei momenti in assoluto più magici. Se poi succede in modo sorprendente, beh, la reazione non può che essere come quella di Kyan, piccolo ...

Juventus - Ozil è l’obiettivo principale : il giocatore è in uscita dall’Arsenal : Juventus Ozil – Il nuovo obiettivo di mercato della Juventus si chiama Mezut Ozil. Il regalo di Paratici e Agnelli ad Allegri, il rinforzo per puntare a vincere tutto quello che c’è da vincere (Scudetto, Champions League e Coppa Italia) sembra essere proprio il giocatore tedesco. Paratici sta già lavorando alla trattativa, ma bisognerà competere […] L'articolo Juventus, Ozil è l’obiettivo principale: il giocatore è in ...

Arsenal - Ozil fuori dal 5 ottobre : la motivazione sembra essere alquanto bizzarra : Imbattuto da 20 partite, l’Arsenal però non può contare sulle prestazioni di Ozil dal 5 ottobre scorso. Il talentuoso trequartista tedesco, infatti, è ancora alla prese con un fastidioso infortunio alla schiena che non gli dà tregua. Secondo la stampa inglese e quella tedesca, però, il problema di Ozil avrebbe una causa al quanto particolare: la dipendenza da videogiochi. Il Daily Star ha verificato, attraverso il portale ...

Arsenal - incredibile Ozil : 2 mesi di stop a causa dei videogiochi : Arsenal, nonostante i risultati ottimi delle ultime settimane, alcune voci di corridoio stanno scuotendo lo spogliatoio dei Gunners Arsenal alle prese con diversi casi scabrosi nelle ultime ore. Dopo che alcuni calciatori dei Gunners sono stati ripresi durante un festino a base di droghe, fa notizia anche il caso Mesut Ozil, out da oltre 2 mesi a causa dell’eccessiva mania per i videogiochi. Sembra infatti che le tante ore passate ...

SCANDALO Arsenal - FESTINO CON HIPPY CRACK - ALCOL E 70 DONNE/ Video : Ozil - Lacazette e Aubameyang fuori di sé - IlSussidiario.net : SCANDALO ARSENAL, FESTINO a base di HIPPY CRACK, vodka e oltre 70 DONNE: coinvolti tra gli altri Ozil, Aubameyang e Lacazette. Video, le immagini shock.

Arsenal : caso Ozil - videogame possibile causa dell'infortunio : Mesut Ozil non indossa i suoi scarpini dal 5 ottobre scorso , tormentato da problemi alla schiena che lo obbligano a stare fermo. Durante il periodo dell'infortunio, il fantasista dell'Arsenal ha ...

Arsenal - che bufera : festino a base di hippy crack. Intanto Ozil… : Scoppia la bufera in casa Arsenal a causa di un un video pubblicato da “The Sun“. Le immagini ritraggono alcuni giocatori dell’Arsanal Ozil, Aubameyang, Lacazette, Kolasinac, Mkhitaryan, Mustafi e Guendouzi, alle prese con un party da circa 30.000 sterline e a base di hippy crack, definita da tutti la “droga di chi non si droga”. Di […] L'articolo Arsenal, che bufera: festino a base di hippy crack. Intanto ...

Ozil - l'Arsenal e l'infortunio per le 1740 ore giocate alla Playstation : Rapporti incrinati. Per Mesut Ozil il 2018 è stato un anno molto delicato. A maggio la foto scattata con Erdogan che ha portato alla rottura con la federazione tedesca e un nutrito numero di tifosi, ...

Bufera Arsenal : party con vodka - donne e 'hippy crack' per Ozil - Lacazette e Aubameyang : Cos'è l'hippy crack Intanto, però, fanno il giro del mondo le immagini di Ozil che crolla semisvenuto con un palloncino pieno di gas in bocca, di Lacazette che ciondola su un divano mentre inspira ...

Caos in casa Arsenal - festino a base di alcool e gas esilarante : Ozil e compagni completamente svenuti [FOTO E VIDEO] : Il tabloid inglese ‘The Sun’ ha pubblicato un video in cui si vede come Ozil e altri giocatori dell’Arsenal partecipino ad un party a base di alcool e gas esilarante Uno scandalo di cui l’Arsenal avrebbe fatto volentieri a meno, soprattutto in un periodo delicato della stagione. Il Sun ha infatti pubblicato un video in cui si vedono alcuni giocatori partecipare ad un party a base di alcool, champagne e… gas ...

Ozil fa panchina all'Arsenal : l'Inter potrebbe tentare il colpo (RUMORS) : Questa volta il rumors di mercato arriva dall'Inghilterra, e per la precisione dal quotidiano inglese The Sun, il quale vorrebbe Mesut Ozil corteggiato proprio dalla squadra del neo presidente Steven Zhang. Ovviamente, lo precisiamo, si tratta di un'indiscrezione. Proprio il centrocampista dell'Arsenal pare che nella sua squadra abbia, almeno quest'anno, uno scarso minutaggio. Probabilmente nella testa del giocatore starà sicuramente prendendo ...