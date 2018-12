Arriva la nuova scuola del ministro Bussetti

Arriva una nuova serie su Sherlock su Netflix - perché sarà diversa da quella di Benedict Cumberbatch : Netflix lavora a una nuova serie su Sherlock. Il personaggio letterario nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle non smette mai di affascinare il pubblico, per questo il colosso di streaming ha deciso di continuare a puntare su di lui. Purtroppo per i fan, la quinta stagione di Sherlock con Benedict Cumberbatch è ancora lontana, ma per ingannare l'attesa, Netflix ha pensato a qualcos'altro che coinvolge sempre il celebre ...

Fortnite : Arriva la nuova modalità a tempo limitato Siphon Solo : Nella giornata di oggi Epic Gmes ha annunciato la nuova modalità a tempo limitato Siphon Solo per il secondo giorno dell'evento 14 Giorni di Fortnite. Sembra che in questa modalità i giocatori potranno ricaricare energia e scudi Solo uccidendo i nemici, anche se alcuni utenti affermano che è comunque possibile accedere agli oggetti curativi tramite i distributori automatici.Come riporta VG247, ecco le caratteristiche principali della nuova ...

Manovra - Arrivano la nuova ecotassa e incentivi sull’acquisto dell’auto per chi rottama : Cambia l'ecotassa e arrivano gli incentivi per chi acquista una nuova auto, ancora più alti per chi rottama il suo vecchio veicolo. Gli emendamenti alla legge di Bilancio presentati in commissione al Senato modificano l'ecotassa - che non si pagherà sulle utilitarie - e prevedono forti incentivi per chi acquista auto elettriche o ibride.Continua a leggere

Previsioni Meteo : nuova perturbazione dal week-end - Arriva la neve in pianura : Continua a confermarsi un dicembre decisamente dinamico e soprattutto in linea con la normalità del periodo, soprattutto a livello termico su gran parte d'Italia. La perturbazione attualmente in...

Elisa Scheffler - ex di Elia Fongaro/ Da Barbara d'Urso Arriva la nuova replica - Pomeriggio 5 - : Elisa Scheffler dopo Domenica Live, torna a 'bomba' anche a Pomeriggio 5. La presunta ex fidanzata di Elia Fongaro è pronta a...

Debutta la nuova Bmw Serie 3 - a marzo Arriva in Italia : Tra le opzioni figura anche la sospensione Adaptive M e i freni M Sport con pinze anteriori a quattro pistoncini verniciate di blu. Molti i sistemi di assistenza che avviano la Serie 3 verso il mondo ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Presenteremo la nuova Ferrari il 15 febbraio. Presto per parlare di prestazioni - motori sui banchi prova” : Ieri sera si è tenuta la premiazione dei Caschi d’Oro, un appunto tradizionale prima delle festività natalizie: i premi indetti da Autosprint sono stati consegnati nella consueta serata a Garage Italia a Milano, ha partecipato anche Maurizio Arrivabene che ha ritirato il premio riservato alla scuderia Ferrari. Il manager bresciano ha ufficializzato che la nuova monoposto verrà presentata martedì 15 febbraio, dunque appena tre giorni prima ...

Una nuova modalità a tempo limitato basata sull'uso di spade potrebbe Arrivare in Fortnite : I dataminer, dopo la pubblicazione della patch v7.00 di Fortnite, si sono messi all'opera analizzando a fondo i file dell'aggiornamento e, a quanto pare, sarebbero emerse alcune interessanti novità che riguardano l'eventuale nuova MAT in arrivo basata sulle spade.Nello specifico, come riporta Fortnite Intel, i dataminer avrebbero scoperto alcuni file che riportano nel nome "br_sword". Inoltre, altri file audio sarebbero riferiti all'uso di ...

Calcio : dal 2021 Arriva una nuova coppa europea per club : La Uefa ha ufficializzato questa sera la creazione di un terzo torneo europeo di Calcio per club a partire dal 2021. La nuova coppa europea, che si unirà alla Champions League e alla Europa League, sarà riservata a 32 squadre dei Paesi più piccoli e si giocherà di giovedì. Il vincitore sarà qualificato per la Europa League della stagione successiva. Le decisioni sono state ...

Destiny 2 : Arriva la nuova incursione "Sciagura del Passato" : Bungie ha presentato la nuova espansione "Sciagura del Passato", e come possiamo vedere il gioco ci porterà subito in una zona di Ultima Città."L'ultima città sicura sulla Terra non sarà più un posto sereno. Ora saranno i membri della community di Destiny 2 a dover unire le forze e, grazie al lavoro di squadra, affrontare la nuova incursione dell'espansione Armeria Nera: Sciagura del Passato", queste le parole con cui Bungie presenta ...

Italo : Arriva nuova app per prenotazioni e offerte : ... - arriva la nuova App Italo, uno strumento per tutti i viaggiatori non solo per prenotare un nuovo viaggio, ma anche per essere sempre aggiornati sulle più convenienti offerte e novità del mondo ...