Arezzo | incendio in appartamento | due morti Ultime notizie | fiammata partita da una

Incendio a Monterchi (Arezzo) : morti due anziani coniugi - ferite mamma e figlia : Due morti e tre feriti. È il grave bilancio di un Incendio in un appartamento a Padonchia, una frazione di Monterchi nella provincia di Arezzo. Le vittime sono due anziani coniugi, feriti i loro familiari. Secondo una prima ricostruzione tra le possibili cause del rogo il cattivo funzionamento di una stufa utilizzata dalle due vittime per riscaldarsi.Continua a leggere

