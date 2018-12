Ancelotti non pensa alla Juventus | “rischia di demotivare il mio Napoli”

Ancelotti : «Partita non brillante - dobbiamo finalizzare il possesso» : In conferenza stampa Carlo Ancelotti in conferenza stampa al termine di Napoli-Spal: «Il Napoli ha l’obiettivo di essere competitivo in tutte le manifestazioni cui partecipa. Il trend è positivo, vinciamo e teniamo le partite sotto controllo anche quando non giochiamo benissimo. La Juventus? dobbiamo guardare a noi stessi, pensando a colmare le lacune che si palesano in certi momenti delle partite. IN ogni caso resta tutto aperto, noi ...

Il Napoli non si ferma : “Juve-Roma?” Ancelotti risponde così : Successo casalingo del Napoli contro la Spal, continua la marcia scudetto, ecco le dichiarazioni di Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Rai: “Una volta che non siamo riusciti a chiuderla gli ultimi minuti sono stati di sofferenza, perché la SPAL ha messo tutte le energie per pareggiare, alla fine Meret ha fatto due parate molto importanti. Insigne e Koulibaly diffidati? Ho pensato che se non li avessi fatti giocare con ...

Napoli-Spal - dalle 15.00 La Diretta Ancelotti non ammette distrazioni : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la SPAL nel match in programma oggi alle ore 15. I partenopei, secondi in ...

Mourinho è un uomo solo - Ancelotti non lo sarà mai : Un uomo tranquillo Un anno si avvia alla conclusione e come sempre arriva il tempo delle riflessioni. Ci preoccupiamo per i nostri figli, per la nostra angariata terra, per il lavoro. Ecco, preoccupiamoci pure, ma senza angoscia. Per la città, per il futuro, preoccupiamoci. Non per questo Napoli. È in buone mani. Lo si evince da come l’uomo taglia la pizza, da come la piega e poi sorride. E canta ‘O surdato nnammurato, canto – ricordiamolo ...

Napoli-Spal - Ancelotti : "Non farò calcoli di formazione in vista dell'Inter" : Il tecnico azzurro non ha intenzione di risparmiare i diffidati Insigne e Koulibaly, ma non chiude al turnover: "Ho una rosa ampia e competitiva"

Napoli - Ancelotti : "Non mi è mai successo di fare il Natale a 20 gradi" : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

NAPOLI - Ancelotti : 'A GENNAIO NON ARRIVA NESSUNO'/ 'La rosa mi soddisfa - a meno che...' : NAPOLI atteso dalla sfida con la Spal, il tecnico partenopeo Carlo ANCELOTTI in conferenza stampa: 'Voglio un grande 2019'.

Napoli - Ancelotti : "Non faccio calcoli per l'Inter" : "Koulibaly e Insigne in diffida? Non penso assolutamente a questo in ottica della partita dell'Inter. Spal, Inter e Bologna sono tre partite importanti da giocare al massimo, scenderà in campo la ...

Napoli - Ancelotti non guarda alla Juve : “Pensiamo a noi - vorrei…” : Ospite della trasmissione Tiki Taka, l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato un’intervista: “La lotta scudetto contro la Juventus? Dobbiamo pensare solo a noi, a cosa fare settimana dopo settimana e migliorare giorno dopo giorno. Bisogna andare contro i propri limiti, non guardare gli altri cosa fanno. Poi è chiaro che un giorno mi piacerebbe cantare ‘O Surdato Nnamurato’ allo stadio San Paolo ...

Ancelotti non sa che ‘O surdato ‘nnammurato non si canta più : Oggi al San Paolo imperano i Righeira Napoli ha il potere di resistere all’usura del tempo. O meglio, ha il potere di non lasciarsi contaminare dalla dozzinale cronaca. Napoli è lì, scolpita nel museo delle tradizioni e dei luoghi comuni, e resiste a dispetto di tutto. l’ultimo esempio ce lo ha regalato Carlo Ancelotti che nella sua ingenuità ieri sera a Tiki Taka ha dichiarato che canterà ‘O surdato ‘nnammurato al San ...

Ancelotti : «Non potevo chiedere di più ai miei giocatori» : In conferenza stampa Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Napoli: «La reazione ad Anfield è stata positiva. Nonostante la sconfitta niente è cambiato rispetto alle nostre ambizioni e i nostri progetti futuri. Il Napoli fino ad ora ha avuto ottimi risultati. La squadra ha dimostrato di essere competitiva con le migliori squadre Europee. Abbiamo recuperato in fretta dal punto di vista fisico. Dal punto di vista emotivo ...

Napoli - Ancelotti non fa drammi dopo l'eliminazione Champions : Testa alta. Carlo Ancelotti non ha recriminato troppo con la squadra dopo l'eliminazione in Champions League. 'Ci è mancato poco'. I complimenti sono arrivati pure dal presidente De Laurentiis che si ...

Liverpool-Napoli - Ancelotti : “C’è amarezza - ma non rammarico” : LIVERPOOL NAPOLI, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della sconfitta contro il Liverpool che è costata agli azzurro l’eliminazione dalla Champions League: “Dobbiamo accettarlo, anche se dispiace molto. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità in tutte e sei le partite, […] L'articolo Liverpool-Napoli, Ancelotti: “C’è ...

Liverpool-Napoli - Ancelotti : “usciti a testa alta - non da coglioni” : Si è conclusa la gara di Champions League tra Liverpool e Napoli, eliminazione ma a testa altissima per Ancelotti, ecco le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza: “Si è usciti da coglioni? No, non siamo usciti da coglioni. Siamo usciti a testa alta. Abbiamo mostrato carattere, intensità e voglia di fare. Nessun rimpianto, nessuna critica. Sono dispiaciuto perché lo sforzo è stato grande, ma questo dispiacere ci darà la ...