Ancelotti | «Meret è un portiere di alto livello»

Napoli-Frosinone - Ancelotti : “Gara gestita al meglio. Bene Ghoulam - Meret e Younes” : Al termine della gara vinta dal suo Napoli sul Frosinone, Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dei partenopei è soddisfatto di aver centrato la vittoria, cosa che gli permetterà di preparare al meglio la prossima sfida di Champions: “Questa poteva essere una partita-trappola, ci eravamo già caduti contro il Chievo, oggi volevamo fosse diverso. L’abbiamo gestita Bene. Ci sono tante cose positive, come ...

Ancelotti vuole avvicinare la Juve : 'Col Frosinone la gara di Meret' : 'Napoli è una bellissima città, il fatto che i napoletani non si prendano sul serio li contraddistingue, anche io non mi prendo troppo sul serio'. Carlo Ancelotti parla sereno ai microfoni del Tgr ...

Napoli-Stella Rossa - i convocati di Ancelotti : c’è Meret - out Ghoulam : Gli uomini di Ancelotti Carlo Ancelotti ha diramato la lista ufficiale dei convocati del Napoli per il match di domani sera contro la Stella Rossa. Assente Ghoulam, rientra Meret. Torna a disposizione anche Luperto. Fuori anche gli infortunati Verdi, Chiriches e Younes. Ecco l’elenco completo: Portieri: Ospina, Karnezis, Meret; Difensori: Albiol, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj; Centrocampisti: Rog, Allan, ...

Ancelotti conferma : Meret è guarito - col Chievo va in panchina : Il mistero che non c’è Il mistero Meret non è più tale. Ne avevamo scritto anche una decina di giorni fa, precisamente il 13 novembre. Il Napolista aveva informato i propri lettori della completa guarigione del portiere friulano che questa estate è stato acquistato per circa 27 milioni. A dispetto di altre voci che si sono susseguite sul 21enne, Meret domani andrà in panchina contro il Chievo. Lo ha anticipato Ancelotti oggi in conferenza ...

Meret si sta allenando - Ancelotti ne è rimasto impressionato : I tempi di recupero Si rincorrono voci su eventuali problemi per il recupero di Meret. La Gazzetta on line scrive che il portiere potrebbe rientrare nel 2019 per il persistere di problemi alla mano che gli impedirebbero di allenarsi. La notizia non trova conferme nel Calcio Napoli. Da Castel Volturno ribadiscono che il portiere si sta regolarmente allenando da due-tre settimane e lo definiscono clinicamente guarito. Ovviamente, aggiungono, il ...

Napoli - Insigne convocato per Parigi. Ancelotti ritrova anche Meret e Ghoulam : ... 'GRAVINA SCELTA GIUSTA' - Intanto il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato positivamente l'elezione di Gabriele Gravina a nuovo presidente della Figc: 'E' la scelta giusta, conosce il mondo ...