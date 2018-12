Alzo la mano per chiedere la parola Sì | sono scandaloso

Manovra - niente procedura di infrazione Mattarella : risposte durature - no emotive Borsa in riAlzo - spread giù|Gli indici : La decisione momentanea della Commissione Ue, che tornerà a fare il punto a gennaio. Dombrovskis: «Sforzo aggiuntivo di 10 miliardi». Conte: «Non abbiamo ceduto sui contenuti»

Ok informale dell’Ue alla manovra - ma il giudizio finale slitta a gennaio. Borsa in riAlzo - giù lo spread : Arriva il via libera “informale” da parte del collegio dei commissari europei alla manovra italiana. Moscovici e Dombrovskis presto saranno in sala stampa per spiegare la decisione. Ma secondo quanto risulta a La Stampa, oggi non ci sarà una nuova opinione sulla manovra né un nuovo rapporto sul debito. I conti si faranno a gennaio, una volta approv...

Intesa sulla manovra italiana - manca solo l’ok dell’Ue. Piazza Affari in riAlzo - giù lo spread : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla commissione europea una lettera in cui illustra la nuova proposta italiana sulla legge di bilancio. Lo confermano fonti di governo. Il premier sarà in Aula al Senato alle 12 per riferire al Parlamento, mentre avrebbe annullato un impegno in mattinata al Coni. L’esito della valutazione final...

Bankitalia : le misure espansive della manovra saranno frenate dal riAlzo dei tassi : Il rapporto quantifica anche nell'1,0% la crescita dell'economia italiana nel triennio 2019-2021: rispetto alle precedenti proiezioni , relative a luglio, , la stima di crescita è più bassa di due ...

Manovra - Bankitalia : “RiAlzo degli interessi sul debito rischia di vanificare gli effetti espansivi previsti dal governo” : Mentre il governo tira dritto sulla Manovra, scommettendo sugli effetti positivi per la crescita, Bankitalia avverte ancora una volta che l’aumento dei tassi di interesse sul debito può far saltare i conti. “Il rialzo registrato da maggio”, evidenzia via Nazionale nel rapporto sulla Stabilità finanziaria, “rischia di vanificare l’impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio”. La legge di bilancio, ricorda il ...

