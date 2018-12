Alluvione Livorno | l’atto d’accusa della procura | Nogarin e capo Protezione civile

ilfattoquotidiano

: Ma ci sono anche tre cose positive che sono accadute in #Toscana: la strada imboccata per #Piombino, gli interventi… - rossipresidente : Ma ci sono anche tre cose positive che sono accadute in #Toscana: la strada imboccata per #Piombino, gli interventi… - maremmanews : Inviati alla Protezione civile i censimenti dei danni per alluvione di Livorno - allarme24 : RT @toscananotizie: #Alluvione di #Livorno, inviati al @DPCgov i censimenti dei danni e il piano interventi mareggiate di fine ottobre 2018… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Omicidio plurimo colposo per “aver cagionato la morte” di otto persone (tra cui un’intera famiglia) e per non essere stato in plancia di comando al momento dell’emergenza. Ladiha chiuso le indagini sull’che colpì la città nella notte tra il nove e il dieci settembre 2017 e il principale indagato resta il sindaco del Movimento 5 Stelle, Filippo, a cui è stato notificato l’avviso che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Insieme aè indagato per lo stesso reato anche il comandantePolizia Municipale e responsabilelivornese, Riccardo Pucciarelli. Per entrambi è stato stralciato il reato di disastro colposo perché i consulentinon hanno riscontrato irregolarità nella progettazione urbanistica e nella manutenzione di fiumi e corsi d’acqua: questo significa che al possibile processo le uniche ...