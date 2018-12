All' ANICA il Natale della città di Amatrice | la ricostruzione passa anche per il Cinema 

Gianluigi Di Leo confermato Alla guida dei Giovani Imprenditori di Anicav : Gianluigi Di Leo è stato riconfermato, per acclamazione, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Anicav, la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di ...

Altamura. Vito CristAllo muore schiacciato da una pala meccanica a Lucera : Infortunio mortale sul lavoro in Puglia. Vito Cristallo, 51 anni di Altamura (Bari) è morto schiacciato da una pala meccanica

Allarme Federmeccanica : il 30% delle imprese non rinnoverà i contratti per il decreto dignità : Assolavoro invece fa un'analisi sul complesso dell'economia, precisando che la valutazione di 53.000 persone che non avranno un nuovo contratto a termine è 'una stima prudenziale, approssimata per ...

Allarme Federmeccanica : il 30% delle imprese non rinnoverà i contratti per il decreto dignità : L’annuncio è di Federmeccanica, l’associazione delle imprese industriali del settore metalmeccanico. Nel settore, spiegano gli imprenditori, «il 30% delle imprese non rinnoverà, alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato in essere». Inoltre, secondo Assolavoro, l’associazione delle agenzie private per il lavoro, saranno circa 53.000 le ...

Canicattì - conto Alla rovescia : il sindaco azzera la giunta : I nuovi assessori saranno espressione politica del Partito Democratico cui appartiene ancora il sindaco Ettore Di Ventura che della lista civica Uniti per Canicatt che assieme ad un altra lista ha ...

Canicattì - progetto Cuore Nostro : donati Alla città due nuovi defibrillatori : e Sport, Katia Farrauto, nell'ambito della conferenza stampa tenutasi stamani a Palazzo Stella, hanno ringraziato imprenditori e ditta fornitrice, sottolineando l'importanza del sussidio che, ...

Fogo - Capo Verde : ecco la piccola isola vulcanica vista dAllo spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-2A, del programma europeo Copernicus, ci porta sopra Fogo, Capo Verde. Questa piccola isola vulcanica, visibile a destra nell’immagine, misura circa 25 km di diametro ed ospita intorno ai 35.000 abitanti. La popolazione complessiva delle nove isole abitate, che formano la Repubblica di Capo Verde, è stimata in 550.000 persone. Queste isole sono situate nell’Oceano Atlantico, circa 600 km al largo della costa ...

Leonardo-Finmeccanica - Mbda - Fincantieri - Elettronica. Chi e perché subirà i tagli Alla Difesa : 140 della legge di bilancio 2017 ha previsto l'istituzione di uno specifico fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, finalizzato al 'finanziamento degli ...

Salto con gli Sci - Zambelli e Bresadola tra Tarvisio e Planica per tre giorni di Allenamenti : Zambelli convocato a Tarvisio e Planica con Bresadola: gli altri giovani li raggiungeranno in Slovenia Mentre Sebastian Colloredo e Alex Insam preparano la prima gara di Coppa del mondo che si terrà a ...

Salto con gli Sci – Zambelli e Bresadola tra Tarvisio e Planica per tre giorni di Allenamenti : Zambelli convocato a Tarvisio e Planica con Bresadola: gli altri giovani li raggiungeranno in Slovenia Mentre Sebastian Colloredo e Alex Insam preparano la prima gara di Coppa del mondo che si terrà a Wisla, in Polonia, gli altri atleti della Nazionale di Salto con gli sci si ritroveranno a Tarvisio, provincia di Udine, mercoledì 14 novembre. Davide Bresadola (squadra A) e il 19enne Gabriele Zambelli (B Juniores) sono stati convocati ...

Falcone : 'Ripartiti i lavori sulla Siracusa-Gela Allo svincolo di Canicattini' : Dopo oltre tre anni sono finalmente ripartiti i lavori sulla Siracusa-Gela allo svincolo di Canicattini Bagni. L'opera, costata al CAS circa 12 milioni di euro, consistente nella realizzazione di un ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dAll’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

Alla ricerca dell’unificazione tra meccanica quantistica e relatività speciale : In una ricerca pubblicata il 18 ottobre sul Journal of Modern Physics dal Prof. Massimo Auci, ricercatore italiano docente di

WAll Street : un titolo che potrebbe essere un asso nella manica : ... online e fisico, e che permetterà ad Alibaba di includere quasi tutta l'economia al dettaglio cinese con vendite che le proiezioni già danno a $ 7,2 trilioni di dollari entro il 2020. Tutto questo ...