Aladdin | Will Smith sarà il genio della lampada e rivela | ' Sì | sarò blu'

Will Smith nella lampada ecco come sarà il genio in Aladdin - il classico Disney : Quando un paio di mesi fa era stato pubblicato il primo trailer di Aladdin, la versione in live action del classico Disney diretta da Guy Ritchie , che sarà in sala dal 22 maggio prossimo, in realtà ...

Aladdin - ecco Will Smith nei panni del genio : l’immagine che tutti aspettavano : E’ Guy Ritchie a dirigere Aladdin ed è inutile dire che l’attesa verso questo film è tanta. Soprattutto perché, in molti, sono curiosi di vedere come Will Smith si è messo nel panni del genio della lampada. E finalmente ecco una risposta che arriva dalla copertina di Entertainment Weekly. Posano con lui nella cover Naomi Scott, che interpreta la principessa Jasmine, e Mena Massoud, nel ruolo del protagonista Aladdin. Will Smith qui ...