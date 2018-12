Al via in Italia gli ordini per la berlina ibrida Lexus ES

Natale - boom per il turismo : 16 - 7 milioni gli italiani in viaggio : Una tendenza che fa ben sperare per il turismo e per tutta l'economia del Paese: sono conferme importanti per gli operatori del settore. "Il nostro è un comparto estremamente produttivo che con le ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Natale con la valigia in mano : 18 milioni di italiani in viaggio : Ogni occasione è buona per prendere la valigia e staccare la spina per qualche giorno. Quale migliore occasione del Natale che per molti italiani da sempre fa rima con vacanza. Saranno diciotto ...

Polo Mercitalia - nasce Mercitalia Maintenance per manutenzione e revisione carri ferroviari : Polo Mercitalia , Gruppo FS Italiane , dà il benvenuto a Mercitalia Maintenance , società specializzata nella manutenzione e revisione di carri ferroviari destinati al trasporto delle merci. La nuova ...

Termine massimo per il via ad EMUI 9 su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : parla la divisione Italia : Spuntano proprio in queste ore alcune importanti precisazioni per gli utenti che sono ansiosi di imbattersi nell'aggiornamento Android Pie ed EMUI 9 a bordo di Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro. Dopo alcune informazioni che vi abbiamo fornito su questa coppia di device nei giorni scorsi, dal punto di vista dell'evoluzione software, oggi tocca prendere in esame un tweet ufficiale da parte della divisone di casa nostra, con cui potremo avere le idee ...

Dall'Italia delle comunicazioni quantistiche super-sicure : informazioni viaggiano alla velocità della luce : Le trasmissioni via satellite super-sicure perché trasportate dalla luce non sono più un sogno della fantascienza: diventano possibili grazie all'esperimento italiano che ha eseguito la prima ...

Calciomercato - Viviano può tornare in Italia : lo vuole la Spal : Potrebbe durare soltanto sei mesi l'esperienza di Emiliano Viviano in Portogallo. Il portiere Italiano dello Sporting Clube de Portugal, infatti, è vicino al ritorno in Serie A. Sul portiere ex ...

Le bombe di mercato - il Genoa tenta il grande colpo : duello Bologna-Fiorentina per l’attacco - Viviano torna in Italia : Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato, nel dettaglio diversi club del campionato di Serie A si preparano a muoversi per rinforzare le rose da mettere a disposizione degli allenatori, in particolar modo diverse operazioni imbastite nelle ultime ore. Si muove la Juventus: “Oggi per me, la mia famiglia e anche per i miei compagni è un giorno molto felice. Ai tifosi dico che darò sempre il massimo, come ho fatto ...

“Obiettivo Terra” : al via la 10ª edizione del concorso dedicato alle bellezze e alle peculiarità dei Parchi e delle Aree Marine Protette d’Italia : Al via dal 21 dicembre 2018 “Obiettivo Terra” 2019, la nuova edizione del concorso di fotografica geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, dedicato alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali dei Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali e ...

Giulia Bongiorno a Libero - orgoglio italiano : 'via l'inglese dagli uffici pubblici' : RICORSI INEVITABILI In alcuni ambiti - comunicazione, economia, informatica - il ricorso ai termini inglesi è inevitabile per il semplice fatto che non esistono equivalenti italiani accettabili. ...

Natale e Capodanno - saranno 16 - 6 milioni gli italiani in viaggio - : Secondo le stime di Federalberghi, il flusso turistico aumenterà del +8.9% rispetto al 2017. saranno mediamente 3,8 le notti trascorse fuori casa

