Aeroporto Gatwick | UK | | riaperto dopo blocco per presenza droni di 170 mila pax

Gatwick - un uomo e una donna arrestati per i droni in volo sull'Aeroporto : Due arresti per l'allerta droni a Gatwick, che ha causato la chiusura dell'aeroporto e la cancellazione di migliaia di voli. Almeno due persone - un uomo e una donna - sono state arrestate. Nel ...

Londra - mistero droni sull'Aeroporto di Gatwick : voli di nuovo sospesi - Due persone arrestate : Giallo sui droni, decine di migliaia di persone bloccate - Continua quindi il mistero dei droni sullo scalo alle porte della Capitale britannica. Tra mercoledì e giovedì decine di migliaia di persone ...

Due persone sono state arrestate per aver utilizzato i droni che hanno causato la chiusura dell’Aeroporto di Gatwick : Venerdì 21 dicembre due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate con l’accusa di aver utilizzato i droni che hanno causato la chiusura dell’aeroporto di Gatwick, vicino a Londra. Lo ha reso noto la polizia del Sussex, specificando

Droni su Gatwick - arrestate due persone per il caos in Aeroporto - : La polizia del Sussex ha annunciato gli arresti, spiegando che sono avvenuti nella tarda serata del 21 dicembre. Le indagini sono ancora in corso. Lo scalo londinese è aperto, ma invita i passeggeri a ...

Droni su Gatwick - due arresti per il caos in Aeroporto : Due persone sono state arrestate per i Droni su Gatwick , il secondo aeroporto londinese per grandezza e traffico. Lo ha reso noto la polizia. Economia Un drone manda in tilt il secondo aeroporto della Gran Bretagna, migliaia di passeggeri bloccati a Gatwick di ENRICO FRANCESCHINI

Londra - giallo sui droni all'Aeroporto di Gatwick : voli nuovamente sospesi : Poche ore dopo la ripresa della regolare circolazione degli aerei i voli sono stati nuovamente sospesi all'aeroporto di Gatwick a Londra per la presenza di droni.Continua a leggere

Londra. Ripresi i voli all’Aeroporto di Gatwick : Situazione tornata alla normalità. Sono Ripresi i voli all’aeroporto londinese di Gatwick, dopo che un nuovo avvistamento di un drone

Continua l'allarme nel Regno Unito - segnalato un altro drone : voli di nuovo sospesi all'Aeroporto di Gatwick : voli nuovamente sospesi all'aeroporto di Londra Gatwick, dopo la segnalazione di un nuovo drone nella zona. Lo ha riferito l'aeroporto. 'Abbiamo attualmente sospeso le operazioni dell'aeroporto per ...

Nuovi droni sull'Aeroporto di Gatwick a Londra - apertura a singhiozzo. Ipotesi di un eco-warrior : Il mistero dei droni sull'aeroporto londinese di Gatwick continua. Lo scalo è di nuovo stato chiuso intorno alle 18 di venerdì a causa di sospetti dispositivi in volo sulla pista. Era stato riaperto in mattinata, dopo 36 ore di stop ai voli tra mercoledì e giovedì per una cinquantina di avvistamenti di droni, a causa dei quali decine di migliaia di persone erano rimaste bloccate nei terminal.La caccia ai responsabili ...

Regno Unito - segnalato un altro drone : voli di nuovo sospesi all’Aeroporto di Gatwick : voli nuovamente sospesi all’aeroporto di Londra Gatwick, dopo la segnalazione di un nuovo drone nella zona. Lo ha riferito l’aeroporto....

Londra - un altro drone blocca Gatwick : Aeroporto chiuso per la seconda volta in due giorni : Non c'è pace per i viaggiatori a Gatwick. L'aeroporto londinese è nuovamente chiuso dopo che un altro drone è stato avvistato. Lo scalo da stamani ha lavorato con un numero limitato di voli. Da ...

L’Aeroporto di Gatwick - vicino a Londra - è stato nuovamente chiuso per la possibile presenza di un drone : Atterraggi e decolli dall’aeroporto di Gatwick, vicino a Londra, nel Regno Unito, sono stati nuovamente sospesi venerdì sera per la possibile presenza di un drone nelle vicinanze. L’aeroporto – il secondo più grande del paese – era stato gradualmente riaperto venerdì

“Invasione di droni” : l’Aeroporto di Gatwick riapre parzialmente : Dopo lo stop provocato dalle incursioni di droni, che hanno paralizzato il traffico aereo per oltre 24 ore, l’aeroporto di Gatwick riapre parzialmente. Lo scalo londinese da stamane lavora per “introdurre un numero limitato di voli“. Da mercoledì sera sono stati cancellati oltre 600 voli, con disagi per 120mila passeggeri. I responsabili non sono ancora stati individuati. L'articolo “Invasione di droni”: ...

Droni su Gatwick - Aeroporto parzialmente riaperto ma restano disagi - : Lo scalo londinese è stato chiuso mercoledì 19 per la presenza di Droni nella zona di atterraggio. Ora alcuni voli sono di nuovo in partenza e in arrivo ma si consiglia ai passeggeri di verificare il ...