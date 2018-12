A San Silvestro bandita l' arma al peperoncino in molte città | ma a Roma non sarà vietata

Calici di San Silvestro a Suvereto - il 31 dicembre è festa di Capodanno nel borgo toscano : Come ogni anno, anche per l'attesa del 2019 la località di Suvereto, in provincia di Livorno, si animerà con l'evento di fine anno Calici di San Silvestro. Dall'ora dell'aperitivo alle prime ore del mattino, il centro storico suveretano sarà caratterizzato da festosa musica itinerante e dai deliziosi sapori di un percorso enogastronomico. Dalle 23:00 in poi, in Piazza Vittorio Veneto, musica e balli con l'associazione Aria Confezionata e Riolab. ...

La Lega Nazionale Del Cane #Buttaibotti consigli pratici per la sicurezza dei cani in vista di San Silvestro : Alcuni consigli pratici di LNDC per proteggere i nostri familiari a quattro zampe, invitando ancora una volta tutti i Comuni che ancora non lo avessero fatto a vietare gli spettacoli pirotecnici ...

Capodanno a Pescara - in Piazza della Rinascita gran Veglione di San Silvestro con J-Ax : Lunedì, 31 dicembre, il Veglione di San Silvestro organizzato a Pescara, in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto), vedrà salire sul palco il noto cantante milanese J-Ax. Dopo il grande riscontro dell'esibizione di Vinicio Capossela dello scorso anno, la città abruzzese si appresta quindi ad ospitare un altro big del panorama musicale italiano. La notizia della presenza di J-Ax per la festa di Capodanno 2019 è stata ufficializzata ...

Capodanno a Pescara con J-Ax e Grido in piazza nella notte di San Silvestro : Capodanno a Pescara con J-Ax in concerto: è ufficiale l'evento in piazza dell'ex Articolo 31 che quest'anno festeggia i suoi primi 25 anni di carriera. Ad annunciare l'evento di J-Ax per il Capodanno a Pescara è il Comune che, attraverso un post sui social, conferma in via ufficiale la presenza del cantante per festeggiare la notte di San Silvestro. La piazza che accoglierà il concerto è piazza della Rinascita che darà vita a festeggiamenti ...

Capodanno ad Ancona - per San Silvestro festa in piazza con Meganoidi e Maria Antonietta : Lunedì 31 dicembre la festa di Capodanno ad Ancona 2019 sarà animata da due protagonisti del panorama musicale italiano. Per il Veglione di San Silvestro, infatti, la musica di sottofondo in piazza del Papa sarà quella dei Meganoidi, gruppo genovese nato sul finire degli Anni '90, e di Maria Antonietta, la talentuosa cantautrice marchigiana che da qualche anno ha avuto modo di farsi conoscere in vari palcoscenici italiani. Oltre alla band ligure ...

Castellammare di Stabia - per San Silvestro concerto di Sal da Vinci alla Villa Comunale : È Sal da Vinci il protagonista principale dei festeggiamenti per il Capodanno 2019 a Castellammare di Stabia. La sera dell'Ultimo dell'Anno, lunedì 31 dicembre, il noto cantante si esibirà nel bel contesto della Villa Comunale a partire dalle ore 21:00. A seguire, dalle ore 01:00 in poi, musica e balli con Dj Salex e Christian Apadula. Oltre al festoso appuntamento di San Silvestro, per le festività natalizie il comune stabiese ha approntato un ...

San Silvestro al Plebiscito - il concertone si farà nonostante il cantiere della metropolitana : È corsa contro il tempo per l'organizzazione del Capodanno 2019. A meno di un mese e mezzo dal concertone della notte di San Silvestro, il Comune è ancora in alto mare. Se è...

San Silvestro - i biglietti per il teatro : ... del regista inglese Mark Bell e al teatro Ariosto la nuova produzione di Antonio Guidetti e Artemisia Teater "L'e' dmèi puser ed vèin che ed… ": entrambi gli spettacoli iniziano alle 20.30. Che ...