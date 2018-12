A Natale la solidarietà ad Amatrice arriva dal grande schermo con un progetto dell' ANICA

Mezzogiorno della vigilia di Natale di solidarietà in Piazza Stocco : Waiting Christmas, un'unica grande festa per le 12 di dopodomani, 24 dicembre. In alcuni locali di Piazza Stocco l'aperitivo sarà occasione per far festa con spettacoli di vario genere e concerti. Le attività di ristorazione promotrici dell'evento sono: Kubic lounge bar, I tre bicchieri, Osteria degli artisti, Piccolo-bottega culinaria. Tra gli artisti che ...