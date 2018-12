90 anni di Piero Angela | patrimonio nazionale di cultura e scienza

I 90 anni di Piero Angela - da giornalista a divulgatore scientifico sempre con la passione per i "perché" : La Rai gli dedica nel giorno del suo compleanno una programmazione speciale. Piero Angela ha passato una vita a cercare di...

Raitre celebra i 90 anni di Piero Angela - : Dica la verità, è stato lei a indirizzare suo figlio Alberto sulla strada della scienza? «In realtà ha sempre avuto un suo interesse sincero. Io sono arrivato a questo ramo per caso, Alberto invece ...

Piero Angela compie 90 anni : sulla Rai programmazione speciale e ‘monografica’ per festeggiarlo : Piero Angela Il decano dei divulgatori televisivi compie 90 anni. Classe 1928, Piero Angela taglierà il venerando traguardo sabato 22 dicembre prossimo. Per l’occasione, il servizio pubblico – dove ha trascorso gran parte della sua carriera – omaggerà il giornalista con una programmazione tv speciale e ‘monografica’ distribuita su più canali. Ecco gli appuntamenti dedicati, non senza un’enfasi celebrativa, al ...

Piero Angela fa 90 anni - Rai gli dedica palinsesto : ... si chiamano 'Il futuro nello spazio' del 1969, 'Destinazione uomo' del 1971, 'Da zero a tre anni' del 1972, 'Dove va il mondo' del 1973, 'Nel buio degli anni luce' del 1976, 'La macchina della vita' ...