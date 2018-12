5 libri da mettere sotto l’albero di Natale

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 dicembre 2018) SENZA MAI ARRIVARE IN CIMA – Paolo Cognetti (Einaudi, 2018)Inutile, Paolo Cognetti è uno scrittore dal talento immenso. Ti acchiappa all’amo nelle prime quattro pagine e non ti stacchi più. Dopo l’unico vero grande romanzo contemporaneo italiano, Le otto montagne, Premio Strega 2017, il quarantenne milanese torna a scrivere, guarda caso, di montagne. E come nella precedente opera l’importante non è arrivare in cima, non è compiere il tragitto per celebrare una vittoria agonistica. Bensì la necessità di ascoltarsi, di comprendere sé stessi e il senso del proprio camminare. Con lui alle pendici dell’Himalaya ci sono Nicola, Remigio, gli yak, le guide nepalesi, le parole di Peter Matthiesen a fare da apripista. E poi ancora l’idea cortese, ammaliante e penetrante dello Gnaskor, del girovagare, ovvero come vengono definiti i pellegrinaggi in Tibet. Solo che qui Cognetti&Co. ...