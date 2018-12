40 anni di Sistema Sanitario Nazionale | un bene da salvaguardare

BepiColombo accende i motori : iniziata la traversata del Sistema Solare interno - durerà 7 anni : Dopo un meticoloso test dei suoi populsori, il 17 dicembre BepiColombo ha acceso i motori, iniziando così la sua traversata del Sistema Solare interno, che durerà poco più di sette anni. Il viaggio della sonda coprirà in tutto 9 miliardi di chilometri, nel corso dei quali BepiColombo effettuerà un sorvolo ravvicinato della Terra, due di Venere e infine sei di Mercurio, il suo obiettivo planetario. Per poter ottenere questo risultato, la missione ...

Scoperto l’oggetto più lontano del Sistema Solare : “Farout” impiega oltre mille anni per completare un’orbita attorno al Sole : Si chiama “Farout“, ed è il corpo celeste più distante del Sistema Solare: 2018 VG18 è un pianeta nano lontano 120 volte la distanza Terra–Sole. L’oggetto è stato Scoperto da Scott Sheppard, della Carnegie Institution for Science, David Tholen, dell’Università delle Hawaii, e Chad Trujillo, dell’Università dell’Arizona Settentrionale, e l’annuncio è avvenuto ad Centro per i pianeti minori ...

Parco nazionale della Majella - Appennino Ecosistema : “Gravissimi danni alle faggete con agrifoglio” : Un esposto di Appennino Ecosistema alla Procura della Repubblica di Sulmona, ai Carabinieri e al Ministero dell’Ambiente è stato presentato stamattina “sui gravissimi danni riscontrati all’Ecosistema forestale in piena Zona B del Parco nazionale della Majella, tuttora in corso di attuazione a causa dei lavori connessi ad un cantiere forestale di grandi dimensioni per scopi commerciali, in località Fonte Romana/Difesa di Pacentro (Pacentro ...

Android : 11 anni dalla demo della prima beta del sistema operativo : Il giorno 5 Novembre ricorre l’undicesimo anniversario della presentazione della prima beta del sistema operativo Android. Ricordiamo che inizialmente la distribuzione embedded Linux, oggi a bordo della maggior parte degli smartphone, era stata pensata per le leggi di più...

Toti - oltre 100 mln danni Sistema Liguria : ANSA, - GENOVA, 2 NOV - "oltre ai 20-30 milioni di euro di danni di somma urgenza, quelli al sistema Liguria credo che ammontino a più di cento milioni". E' la stima delle ferite del maltempo fatta ...

Inquinamento indoor : la cattiva qualità dell’aria causa danni al sistema respiratorio e cardiocircolatorio : Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche hanno condotto uno studio sulla montagna himalayana per verificare gli effetti dell’Inquinamento indoor sul sistema respiratorio e cardiocircolatorio della popolazione locale. Il lavoro, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di scienze biomediche e chirurgico specialistiche dell’Università di Ferrara e con l’Università di Pisa, è in via di pubblicazione sulla rivista European Journal ...

La Francia cambia il sistema scolastico/ Scuola dell’obbligo a tre anni da settembre 2019 : La Francia cambia sistema scolastico. La Scuola dell'obbligo inizierà a tre anni a partire da settembre dell'anno prossimo. Una scelta importante in Europa(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:22:00 GMT)