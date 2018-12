Xiaomi Mi MIX 3 arriverà in Italia il 9 gennaio 2019

Xiaomi lancia Mi MIX 3 Palace Special Edition - un condizionatore e nuove ottimizzazioni : Xiaomi presenta un nuovo condizionatore d'aria, lancia la Special Edition di Xiaomi Mi MIX 3 e una Speciale fotocamera AR per King of Glory. L'articolo Xiaomi lancia Mi MIX 3 Palace Special Edition, un condizionatore e nuove ottimizzazioni proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 Global sbarca in anteprima su GearVita - insieme a molti altri smartphone : sbarca in anteprima sullo store cinese GearVita la versione Globale di Xiaomi Mi MIX 3 e per l'occasione abbiamo ben 30 codici sconto per portarlo a casa a meno di 500 euro. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 Global sbarca in anteprima su GearVita, insieme a molti altri smartphone proviene da TuttoAndroid.

5G - Xiaomi presenta lo smartphoneMi MIX 3 : In futuro, Xiaomi sfrutterà appieno la sua posizione di primaria piattaforma IoT al mondo e promuoverà il 5G nel campo della smart home insieme a China Mobile. Xiaomi esplorerà anche opportunità in ...

Xiaomi Mi MIX 3 ci mostra come cambierà la gestione dei dispositivi IoT con le reti 5G : Il portavoce di Xiaomi, Donovan Sung, ci mostra come cambierà la gestione dei dispositivi IoT grazie alle reti 5G, con l'aiuto di Xiaomi Mi MIX 3. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 ci mostra come cambierà la gestione dei dispositivi IoT con le reti 5G proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 sembra pronto a sbarcare in Europa a poco più di 500 euro : Xiaomi Mi MIX 3 sembra ormai pronto all'arrivo in europa, come suggeriscono numerosi avvistamenti presso rivenditori austriaci e tedeschi. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 sembra pronto a sbarcare in europa a poco più di 500 euro proviene da TuttoAndroid.

Mi MIX 3 : ecco il primo smartphone 5G di Xiaomi : Esplorare nuove applicazioni 5G In futuro, Xiaomi sfrutterà appieno la sua posizione di primaria piattaforma IoT al mondo e promuoverà il 5G nel campo della smart home insieme a China Mobile. Xiaomi ...

Xiaomi ha mostrato la versione 5G di Mi Mix 3 : Xiaomi mostra durante una demo l'aumento della velocità di download ottenibile grazie al modem 5G integrato in una versione speciale di Mi Mix 3. L'articolo Xiaomi ha mostrato la versione 5G di Mi Mix 3 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 permette di aggiungere un watermark con la versione 8.12.6 di MIUI 10 : Xiaomi Mi MIX 3 riceve un nuovo aggiornamento alla versione 8.12.6 beta, che permette di aggiungere il watermark sulle foto e include altre novità. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 permette di aggiungere un watermark con la versione 8.12.6 di MIUI 10 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un nuovo programma #MiFirst per provare Xiaomi Mi MIX 3 in Italia : Xiaomi Italia lancia un nuovo #MiFirst, che permetterà ad alcuni utenti di testare in anteprima Xiaomi Mi MIX 3 L'articolo Xiaomi lancia un nuovo programma #MiFirst per provare Xiaomi Mi MIX 3 in Italia proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 riceve un grosso aggiornamento con nuove funzioni per lo slider : Xiaomi Mi MIX 3 riceve un grosso aggiornamento della versione stabile, che aggiunge nuove funzioni per lo slider e corregge diversi bug rilevati. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 riceve un grosso aggiornamento con nuove funzioni per lo slider proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 29 novembre : POCOPHONE F1 - Xiaomi Mi MIX 2 - Samsung Galaxy Note 9 - Huawei 20 Lite e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei P20 Pro e Mate 20 Lite. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 29 novembre: POCOPHONE F1, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei 20 Lite e altri proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Lite a 180 euro e Mi MIX 2S a 300 euro - non si ferma il Black Friday di GearBest : È arrivato il momento delle offerte per il Black Friday anche per GearBest, dopo il riscaldamento dei giorni scorsi. E c'è subito il botto. L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite a 180 euro e Mi MIX 2S a 300 euro, non si ferma il Black Friday di GearBest proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi sale al quarto posto tra i produttori e mostra la versione 5G di Xiaomi Mi MIX 3 : Mentre il report periodico di IDC indica che Xiaomi è tornato a essere il quarto produttore mondiale, Lei Jun mostra la versione 5G di Xiaomi Mi MIX 3. L'articolo Xiaomi sale al quarto posto tra i produttori e mostra la versione 5G di Xiaomi Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi per il Black Friday : Honor 10 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi MIX 2 - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Honor 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy S9 Plus e Moto G6 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi per il Black Friday: Honor 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.