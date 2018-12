Wsj | Trump valuta la riduzione delle truppe in Afghanistan

Trump contro rialzi tassi : 'Spero che Fed legga Wsj Editorial - non rendete mercato più illiquido' : "Spero che chi è alla Fed leggerà il Wall Street Journal Editorial , prima di commettere un nuovo errore. Ancora, non rendete il mercato più illiquido di quello che già è. E basta con i 50 B's. Cercate ...

Mnuchin il prossimo a saltare? Trump contro il Wsj : Soddisfatto e orgoglioso di lui : In un'intervista al Wall Street Journal, lo scorso mese, Trump ha definito la Fed "la più grande minaccia per l'economia". Dopo le critiche pubbliche di Trump , Mnuchin ha apertamente difeso Powell, ...

Trump : Wsj su Mnuchin scrive fake news : 4.49 "Contento e orgoglioso del lavoro del segretario al Tesoro,Steven Mnuchin.Alle fake news piace scrivere storie che sono l'opposto citando false fonti o persone gelose.A loro non piace chiedere un mio commento perché rovinerebbe la loro storia". Lo twitta Trump smentendo le indiscrezioni del Wall Street Journal secondo il quale,il presidente non sarebbe soddisfatto di Mnuchin per la scelta di Jerome Powell alla Fed, che avendo aumentato i ...