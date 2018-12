Volley – Serie A1 femminile | il Club Italia Crai sfida Casalmaggiore

Volley femminile - serie A1 - undicesima giornata. Natale con sfida al vertice : Novara e Busto Arsizio - chi festeggia? : Natale con scontro al vertice nel massimo campionato femminile di pallavolo che oggi vive la prima di tre giornate in una sola settimana con fari puntati su Busto Arsizio dove la Unet E Work, seconda in classifica, cerca l’operazione aggancio con la capolista Igor Gorgonzola Novara, unica squadra imbattuta del campionato. Le due formazioni sono divise da tre soli punti e la buona notizia è che le maggiori realizzatrici delle due formazioni che, ...

Sport in tv - che abbuffata durante le feste di Natale! Programma - orari e tv. Nba - Serie A calcio e basket - Volley e tanto altro : Lo Sport non va mai in vacanza, durante le feste di Natale tutti gli appassionati potranno gustarsi gli eventi di tantissime discipline, tra un pranzo e l’altro, tra un pacco regalo e l’altro, ci sarà tantissimo Sport da guardare in televisione, comodamente seduti sul proprio divano o anche a tavola insieme a parenti e amici. Martedì 25 dicembre e mercoledì 26 dicembre regaleranno grandissime emozioni, la proposta Sportiva sarà ...

Volley - serie A1 femminile 2018-2019. Le migliori italiane della decima giornata. Olivotto e Bonifacio : che centrali! Egonu e De Gennaro : azzurre d’assalto : Nel weekend si è disputata la decima giornata della serie A1 2018-2019 della serie A1 femminile.Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA Egonu: È sempre lei la finalizzatrice numero uno di Novara che supera nettamente Chieri e viaggia senza sussulti in vetta all classifica. Realizza 16 punti, con il solito stratosferico 63% in attacco, a cui aggiunge 3 muri. Multitasking. ALESSIA GENNARI Che numeri per ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : decima giornata - Scandicci crolla a Cuneo! Monza batte Brescia : Soltanto due partite nel pomeriggio per la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile visto che gli altri quattro incontri validi per la decima giornata si erano giocati ieri sera. Scandicci sperava di fare bottino pieno contro Cuneo per rimanere al secondo posto a tre punti di distacco da Novara, in coabitazione con Busto Arsizio, ma le toscane crollano incredibilmente sul campo delle piemontesi al tie-break. Una delle grandi favorite per lo ...

Volley femminile - decima giornata Serie A1 2018-2019 : vittorie per Novara - Busto Arsizio e Conegliano. Bergamo supera il Club Italia nello scontro salvezza : Si è aperta oggi la decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Sabato particolarmente ricco con ben quattro anticipi in programma. Netto successo di Novara che regola Chieri con un secco 3-0 nel derby piemontese. Bottino pieno anche per Busto Arsizio e Conegliano, che faticano di più nelle rispettive vittorie per 3-1 su Filottrano e Firenze. nello scontro salvezza, importante vittoria per Bergamo per 3-0 sul Club Italia. La ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : decima giornata - Novara per continuare la fuga. Busto e Scandicci inseguono : Nel weekend andrà in scena la decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile: ben quattro anticipi il sabato sera e solo due incontri la domenica pomeriggio, non ci sono scontri diretti ma la classifica potrebbe cambiare perché i colpi di scena sono all’ordine del giorno in questo campionato. Novara vuole proseguire la propria fuga in vetta alla classifica, le piemontesi trascinate dalla solita fantasmagorica Paola Egonu se ...

Beach Volley - World Tour 2019. Clamoroso! Cancellato il torneo Major Series di Fort Lauderdale : Un comunicato scarno, senza troppe informazioni, che parla di forze di causa maggiore inaspettate per informare che il torneo Major Series di Fort Lauderdale in Florida, uno dei quattro tornei più importanti della stagione, uno dei momenti clou nella fase di qualificazione a Tokyo 2020, è Cancellato. Una vera e propria mazzata per la Federazione Internazionale che ha lavorato duramente negli ultimi anni per ampliare il calendario, mettere tutti ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : Monza travolge Casalmaggiore nel posticipo e si consolida in zona play-off : Monza supera nettamente Casalmaggiore nel posticipo della nona giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di pallavolo femminile. Un secco 3-0 quello rifilato dalla formazione brianzola alle ragazze allenate da Marco Gaspari. Le padrone di casa hanno servito molto meglio, mettendo a segno anche 8 ace e complicando la ricezione alle avversarie. Con i tre punti conquistati questa sera la squadra di Miguel Angel Falasca sale al sesto posto in ...

Volley femminile - Serie A1 : le migliori italiane della nona giornata. Lucia Bosetti al top - bene la colonia di Busto : Nel weekend si è disputata la nona giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile che si concluderà questa sera con il posticipo tra Monza e Casalmaggiore. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. Lucia Bosetti. Un vero metronomo, il baluardo di Scandicci che si fa trascinare dallo show in attacco di Haak e dai muri di Adenizia ma il successo nello scontro diretto con Conegliano passa anche dalle mani ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : nona giornata - Scandicci batte Conegliano e insegue Novara con Busto Arsizio : Scandicci è l’anti Novara nella Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le toscane hanno infatti sconfitto Conegliano per 3-1 nello scontro diretto tra chi era in scia alle piemontesi (oggi ferme per osservare un turno di riposo) e si sono così portate a tre punti di distacco dalla Igor. Una vertiginosa Isabelle Haak (29 punti), le cinque stampatone di Adenizia, le prove coriacee delle schiacciatrici Lucia Bosetti (11) ed Elitsa Vasileva ...