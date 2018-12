Volley | Gardini jr all' esordio coi Cougars | ' Un mondo da scoprire'

Volley - gli italiani all’estero : da Antonov a Sabbi - da Gardini a Guidetti. Come si stanno comportando? : Tanti italiani giocano o allenano all’estero, la colonia azzurra sparsa in giro per il mondo è molto nutrita. Conosciamo nel dettaglio quali sono i nostri connazionali impegnati in campionati stranieri di prima fascia e Come si stanno esprimendo. GIOCATORI: Oleg Antonov ha deciso di trasferirsi in Russia ma l’avventura con l’Ural Ufa non si sta rivelando così emozionante. Lo schiacciatore fatica a esprimersi al meglio ...

Volley - quali giovani per l’Italia? Possibili azzurri per la Nations League : da Gardini a Cantagalli - le nuove leve : Chicco Blengini dovrebbe spedire nella mischia diversi volti nuovi nella prossima Nations League: questa sembra essere l’intenzione da quanto ha rivelato la Gazzetta dello Sport sull’incontro tra il CT della nostra Nazionale e i piani alti della Federazione. Il quinto posto ottenuto agli ultimi Mondiali non può ritenersi pienamente soddisfacente e soprattutto preoccupa il futuro, la corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 potrebbe ...