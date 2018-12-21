Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 09 | 45

IN ENTRATA A Roma TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI E SULLA SALARIA TRA LA MOTORIZZAZIONE E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 09.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio rimosso l’incidente sul raccordo ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA TUSCOLANA restano lunghe CODE DALLA Roma FIUMICINO, SEMPRE IN ESTERNA CODE ANCHE DALLA RUSTICA A TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA NOMENTANA E PROSEGUENDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 08.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio sul raccordo ANULARE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA TUSCOLANA CREA CODE DALLA LAURENTINA, SEMPRE IN ESTERNA CODE ANCHE DA AURELIA A CASAL LUMBROSO E DA LA Roma FIUMICINO ALL’OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA tiburtina E PROSEGUENDO tra TORBELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 08.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio risolto in a1 l’ incidente tra anagni e colleferro in direzione Roma, traffico e’ nella norma sul raccordo UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA TUSCOLANA CREA CODE DALL’APPIA, SEMPRE IN ESTERNA CODE ANCHE DA BOCCEA A CASAL LUMBROSO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE DALLA NOMENTANA ALLA tiburtina ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 ALESSIO CONTI In a1 code per incidente tra anagni e colleferro in direzione Roma, si viaggia sulla sola corsia di sorpasso code per incidente anche su via dell’aeroporto di fiumicino in direzione di fiumicino sul raccordo rallentamenti tra la diramazione sud e l’appia IN CARREGGIATA INTERNA code anche sul tratto urbano dell’a24 in direzione di Roma da via fiorentini alla tangenziale est Si ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA, BUFALOTTA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE RomaNINA ED ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA TUSCOLANA ED APPIA, PONTINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 1835 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 1835 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA R TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA, BUFALOTTA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED OSTIENSE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 1835 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA R TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA, BUFALOTTA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED OSTIENSE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA R TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA TRIONFALE FINO ALLA SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL ...