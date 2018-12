Via dalla Siria | ora Trump dimezza truppe in Afghanistan

Gli Usa Via dalla Siria e dall'Afghanistan : il ministro della Difesa si dimette : Con molti osservatori che mettono in evidenza come la posizione assunta da Trump sia paradossalmente molto simile all'atteggiamento di Barack Obama sulla politica da seguire in Medio Oriente, una ...

Tornado a Terracina : aiuti dalla Provincia peri nuovi alberi di Viale della Vittoria : Approfondimenti Terracina dopo il Tornado, rinasce viale della Vittoria: 60 proposte inviate al Comune 22 novembre 2018 aiuti dalla Provincia per la ricostruzione di viale della Vittoria, la zona ...

Manovra - Via libera informale dalla Ue. Conte : nessun dietrofront sui contenuti : Il premier riferisce in Aula: “Reddito di cittadinanza e Quota 100 partiranno nei tempi». Bruxelles tende la mano, ma resta con il fiato sul collo al governo

Fraccaro su Rc auto : 'Via a discriminazioni : sconto ad autisti virtuosi a prescindere dalla Regione di residenza' : 'È un preciso obiettivo di questo Governo eliminare con celerità ogni tipo di discriminazione in materia di polizze Rc auto'. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro ...

Scuola : perché è necessario ripartire dalla Costituzione. Salvatore Salzano - PaVia - : Concetti teoricamente condivisibili, come efficienza, merito, autonomia di organizzazione, assunzione di responsabilità, valutazione di sistema, apertura verso il mondo esterno, sono stati declinati ...

Manovra - Via libera definitivo dalla Ue : nessuna procedura d'infrazione per debito eccessivo contro l'Italia : La cosa si sapeva già da ieri sera, ma è ufficiale solo da questa mattina: non ci sarà alcuna procedura di infrazione per debito eccessivo contro l'Italia da parte dell'Europa , perchè il collegio dei ...

F1 - Daniel Ricciardo : “Andare Via dalla Red Bull non è stato facile ma ora la mia mente è libera” : L’australiano Daniel Ricciardo è stato protagonista nell’annata di una delle manovre di mercato più sorprendenti nel Circus della Formula Uno. Il suo passaggio dalla Red Bull alla Renault ha stupito tutti anche per il rischio concreto per lui di dover soffrire, almeno inizialmente, con una monoposto non all’altezza delle sue aspettative di base, ovvero per vincere le gare. In attesa di provare la nuova vettura e scendere in ...

Ciclismo - Dalla caduta al 3° posto : Elia ViViani eroico nell'Omnium di Coppa del Mondo : L'azzurro termina in terza posizione la prova dell'Omnium di Coppa del Mondo, rimontando dopo una brutta caduta. Il ciclista azzurro sbatte testa e anca sulla pista, non potendo evitare Van Schip ...

