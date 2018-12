Veneto | Zaia | il 2019 anno dell' autonomia | Olimpiadi e rinascita montagna 4

Veneto : Zaia - il 2019 anno dell'autonomia - Olimpiadi e rinascita montagna (3) : (AdnKronos) - Ottimismo e convinzione, da parte del Governatore del Veneto, anche sulla partita delle opere pubbliche: “La Superstrada Pedemontana – ha detto – è già realizzata per il 56% e, quando sarà terminata, cambierà l’intero modo di pensare la mobilità del Veneto, con un impatto positivo su u

Veneto : Zaia - il 2019 anno dell'autonomia - Olimpiadi e rinascita montagna (2) : (AdnKronos) - “Il 2018 – ha aggiunto Zaia – si è concluso con la tragedia dei danni del maltempo, che abbiamo già quantificato in un miliardo 769 milioni di euro, ma l’anno che sta per arrivare dovrà essere quello della rinascita della nostra montagna. In questa partita il Governo c’è, e i finanziam

Veneto : Zaia - il 2019 anno dell'autonomia - Olimpiadi e rinascita montagna : Venezia, 21 dic. (AdnKronos) - “Il 2019 sarà l’anno dell’Autonomia, delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, del grande lavoro per la rinascita della montagna travolta dal tornado di fine ottobre, del rilancio della candidatura delle Colline del Prosecco a Patrimonio Universale dell’Unesco, de

Autonomia : Zaia - per il Veneto arriverà entro fine anno : Treviso, 14 dic. (AdnKronos) - "arriverà entro fine anno". Se ne è detto certo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, oggi a Treviso, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano in merito al percorso per arrivare all'Autonomia della Regione. "Abbiamo rassicurazioni: il progetto del Veneto

Maltempo : Zaia - in Veneto i danni ammontano a un mld e 769 mln di euro : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - Il Commissario Delegato di Protezione Civile, Luca Zaia, ha inviato nei giorni scorsi alla Comunità europea, al Direttore del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, e a vari Ministeri, in primis il Dicastero delle Politiche Agricole e Forestali, la ricogni

Maltempo : Veneto - Zaia - danni 1 - 76mld : ANSA, - VENEZIA, 14 DIC - Gli episodi di Maltempo eccezionale che hanno colpito il Veneto, in particolare la montagna bellunese, tra ottobre e novembre hanno provocato danni per un miliardo e 769 ...

Alimenti : Zaia - Veneto primo in Italia per prodotti certificati di qualità : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - “Ancora un primato per il Veneto che si conferma la prima regione in Italia per produzioni di qualità, registrati con il marchio di origine, nel settore food e wine. Il rapporto Ismea Qualivita 2018 certifica la specializzazione e la capacità produttiva dell’agroalimen

Veneto : Zaia - per ottavo anno ci confermiamo unica Regione tax free : Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - “Un risultato strepitoso, accompagnato da un grande segnale di efficienza con l’approvazione della manovra finanziaria veneta per il 2019 in anticipo di venti giorni rispetto a fine anno, e la conferma del Veneto come l’unica Regione d’Italia tax free, capace per l’ott

Maltempo Veneto : a Zaia l’alberello intarsiano con il legno degli alberi caduti ad Asiago : Realizzare un alberello in legno, ricavato dai tronchi delle migliaia di abeti travolti dal tornado di fine ottobre sulla Piana di Marcesina, sull’Altopiano di Asiago, diventa anch’esso un simbolo eloquente della rinascita, appena iniziata e molto difficile e costosa. E’ quanto è stato fatto dai boscaioli dell’area, in collaborazione con il Comune di Enego e la locale Pro Loco, che hanno raccolto e intarsiato i resti di ...

Maltempo : Zaia - in Veneto 28 mila ettari di bosco rasi al suolo (3) : (AdnKronos) - Da parte sua il ‘patron’ di Grafica Veneta, Fabio Franceschi, ha ribadito che “se per i veneti supportare il nostro territorio è un atto dovuto, quando un’azienda va bene ha l’obbligo di sostenere i più sfortunati. Da parte nostra, quindi, era doveroso fare qualcosa: spero che questa p

Maltempo : Zaia - in Veneto 28 mila ettari di bosco rasi al suolo (2) : (AdnKronos) - “Ringrazio il governo che ci è stato sempre a fianco e ha stanziato per questa emergenza i primi 153 milioni, di cui 80-90 riservati al Veneto, e che ha messo nella legge di stabilità altri 500 milioni di euro per interventi di ripristino e messa in sicurezza idrogeologica”, ha prosegu

Maltempo : Zaia - in Veneto 28 mila ettari di bosco rasi al suolo : Venezia, 10 dic. (AdnKronos) - “Un aiuto prezioso e tempestivo per non dimenticare una tragedia immane che ha colpito il Veneto, con una devastazione di cui non abbiamo né esperienza né memoria: l’uragano di fine ottobre ha interessato 100 mila ettari di bosco , dei quali 28 mila rasi al suolo”. Cos

Maltempo Veneto - Zaia : “Rasi al suolo 28mila ettari di bosco” : “Un aiuto prezioso e tempestivo per non dimenticare una tragedia immane che ha colpito il Veneto, con una devastazione di cui non abbiamo né esperienza né memoria: l’uragano di fine ottobre ha interessato 100 mila ettari di bosco , dei quali 28 mila rasi al suolo”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha presentato a Trebaseleghe, l’istant book “Veneto in ginocchio” realizzato ed edito dalla ...

Maltempo Veneto : Zaia nomina i 12 soggetti attuatori - consegnati 10mila euro dalla Somec : Il Presidente della Regione Luca Zaia, nella sua veste di ‘Commissario Delegato per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza degli Eccezionali Eventi Meteorologici che hanno interessato il Territorio della Regione Veneto a partire da Ottobre 2018′, ha firmato la sua prima ordinanza, con la quale vengono individuati i soggetti attuatori ai quali si intendono affidare i diversi settori di intervento. La ...