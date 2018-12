Usa | Williams | la Fed potrebbe rivedere la politica di aumento di tassi nel 2019

La denuncia sociale di Serena Williams : “negli Usa 1 donna su 4 subisce violenze - é ora di dire basta” : Violenza domestica e finanziaria, negli USA 1 donna su 4 ne é vittima: l’appello di Serena Williams fa riflettere Serena Williams non é soltanto la miglior tennista della storia, ma é anche una vera e propria icona femminile, sportiva e sociale. La tennista americana ha spesso sfruttato la sua popolarità per farsi portavoce dei diritti delle donne e per parlare di diverse problematiche di genere nella società americana. In una ...

Tennis - incidente mortale : chiUsa caUsa contro Venus Williams : NEW YORK, STATI UNITI, - È stata chiusa dal tribunale della contea di Palm Beach la causa per omicidio colposo nei confronti di Venus Williams per l'incidente stradale avvenuto il 9 giugno dello ...