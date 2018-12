Usa via anche dall' Afghanistan | Lascia il capo del Pentagono | Io non

Dietrofront Usa anche dall'Afghanistan |Via il capo del Pentagono : "io non allineato" : La Casa Bianca sta per ufficializzare l'indiscrezione sul rientro di settemila soldati Usa di stanza in Afghanistan, metà del contingente. La scelta induce il segretario della Difesa, Jim Mattis, a un passo indietro: "Trump merita un segretario con idee allineate alle sue".

Gli Usa via dalla Siria e dall'Afghanistan : il ministro della Difesa si dimette : Con molti osservatori che mettono in evidenza come la posizione assunta da Trump sia paradossalmente molto simile all'atteggiamento di Barack Obama sulla politica da seguire in Medio Oriente, una ...

Viaggio tra la birra e la cultura sarda : ecco i vincitori del premio IchnUsa : L'hanno raccontato come si fa adesso, con le slide, le mappe e le immagini proiettate nella sala della facoltà di scienze economiche a Cagliari. Il loro progetto si chiama Ichnusa on the road . Ed è ...

Truppe Usa via dalla Siria/ Ultime notizie - curdi allo scoperto 'Prematuro e pericoloso - l'Isis c'è ancora' : Siria, Casa Bianca: 'Iniziato ritiro Truppe Usa'. Trump su Twitter: 'Abbiamo sconfitto l'Isis, era l'unico motivo per stare lì durante la mia presidenza'.

Al via il ritiro Usa dalla Siria fra sconcerto e opposizione americani - e curdi - : Comincia dalla Siria nord-orientale il ritiro delle truppe statunitensi. Una decisione che ha lasciato il dipartimento della Difesa e la politica americani in subbuglio perché il ritiro si tradurrebbe anche in un vero e proprio tradimento delle milizie alleate curde.

Gli Usa via dalla Siria (lasciando il paese in mano a Turchia e Iran). I curdi : "Pugnalata" : Nel Nord della Siria le truppe turche sono pronte a entrare a Kobane e nelle aree controllate dai curdi "usati" fino ad ora...

Truppe Usa via dalla Siria? Tutte le conseguenze sul Medio Oriente : «Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria. Era la mia unica ragione per restare lì». Ricorrendo al consueto tweet , il presidente americano Donald Trump ha annunciato ieri, anche se indirettamente, quello ...

Trump : “Abbiamo sconfitto l’Isis in Siria - l’unico motivo per stare lì”. Via le truppe Usa : Gli Stati Uniti ritirano tutte le truppe dalla Siria, immediatamente. Lo hanno confermato fonti del Pentagono, dopo che il presidente Trump aveva anticipato la decisione via Twitter: «l’Isis è sconfitto, questa era la mia unica ragione per stare in Siria». ...

Pallavolo – Il presidente FUsaro carica l’ambiente : “insieme promuoviamo il progetto Powervolley Milano” : Cena di Natale con i partner della Powervolley al Savini di Milano con Giani, Nimir, Piano e Kozamernik Si respira aria di Natale nella Powervolley, ma si respira ancor più aria di Milano negli ambienti societari del presidente Lucio Fusaro che ieri, nella magnifica location del Savini in Galleria Vittorio Emanuele, ha organizzato la cena di Natale della Revivre Axopower insieme ai partner della stagione 2018 – 2019. Clima di festa e ...

I viaggi in Italia del capo dei biker di Putin. L’ex ufficiale colpito dalle sanzioni Usa : Come mai un ex ufficiale delle forze speciali russe, sottoposto a sanzioni individuali dal dipartimento al Tesoro americano, ha visitato spesso l’Italia? Cosa viene a fare?...

Terracina : chiUsa al traffico la via Appia per allagamento : A causa di un allagamento, la strada statale 7 “Via Appia” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 96,400, nel territorio comunale di Terracina, in provincia di Latina. Lo rende noto l’Anas, spiegando che il transito è consentito ai soli veicoli pesanti, mentre i mezzi leggeri sono deviati sulla viabilità locale limitrofa, con indicazioni sul posto. L’impresa di pronto ...

RagUsa - manutenzione impianti tecnici immobile via Diaz : Disposta la manutenzione ordinaria degli impianti tecnici del Centro Servizi Culturali “E. Schembari” di via Diaz a Ragusa. Lo annuncia il Comune.

Luca Lotti rinviato a giudizio per il Caso Consip : la fuga di notizie e l'accUsa : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette indagati del Caso Consip , che da adesso diventano dunque imputati. Tra loro c'è l'ex ministro, ed ex sottosegretario alla presidenza del ...

RagUsa - interventi per evitare incidenti in via Australia : Ragusa, Maria Malfa interventi per evitare incidenti in via Australia. Al buio l’incrocio con via Asia. L'ultimo incidente sabato scorso.