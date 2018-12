Usa | Trump ?contadino? su Twitter | il video è virale

Trump : dopo la Siria - truppe Usa<br> lasceranno anche l'Afghanistan : Poche ore dopo l'annuncio del ritiro delle truppe americane dalla Siria, Donald Trump raddoppia e annuncia che saranno ritirati anche 7mila uomini dall'Afghanistan, ossia circa la metà di quanti ce ne sono attualmente. Il Presidente Usa, dunque, va oltre quello che ha fatto il suo predecessore Barak Obama, che ritirò i soldati dall'Iraq, ma desistette sulla Siria perché ascolto i consigli di chi gli diceva che serviva cautela.Cautela che ...

Usa - Mattis lascia in polemica con Trump : 1.56 "Il presidente Trump merita un ministro della Difesa che sia più allineato alle sue posizioni".Lo scrive nella lettera di dimissioni il capo del Pentagono, il generale Jim Mattis, che a sorpresa abbandona l'amministrazione. Trump l'aveva anticipato via Twitter senza però fare riferimento a dissapori Un gesto inevitabile, quello di Mattis, in opposizione alla decisione di Trump di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria e di ridurre la ...

Trump : Usa non sono poliziotto M.Oriente : 20.21 "Gli Stati Uniti non vogliono essere il poliziotto del Medio Oriente senza ricavarne niente, se non spendere vite preziose e miliardi di dollari per proteggere altri che,nella maggioranza dei casi, non apprezzano quello che facciamo". Così twitta il presidente Trump, dopo l'annuncio del ritiro delle truppe dalla Siria. Israele fa sapere che "continuerà ad agire con forza contro i tentativi dell' Iran di arroccarsi in Siria. ...

Trump ha deciso di ritirare i soldati Usa dalla Siria - la Russia ringrazia : 'È una pietra miliare che può evolversi nella reale prospettiva di una soluzione politica', ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, in un comunicato diffuso ...

Trump vuole gli Usa fuori dalla Siria. I dubbi del Pentagono : ... quello che faremo è esercitare "pressione politica". È "nostra aspettativa" che il governo siriano, "qualunque governo sia presente alla fine di questo processo politico, o ad un certo punto del ...

Siria - Casa Bianca : "Iniziato il ritiro delle truppe Usa". Trump : "Abbiamo sconfitto l'Isis" : Per Donald Trump è giunto il momento di ritirare le truppe americane dalla Siria. "Abbiamo iniziato a riportare a Casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna", ha scritto la Casa Bianca in una nota. "Cinque anni fa, l'Is era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato". L'annuncio arriva qualche ora dopo il tweet in cui il ...

