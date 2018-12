Usa | ok Camera a bilancio | 5 | 7 mld muro

Usa - Camera : ok fondi muro col Messico : 4.48 La Camera americana ha approvato un progetto di legge di bilancio che finanzia il governo fino agli inizi di febbraio e prevede lo stanziamento di 5,7 mld di dollari per il muro con il Messico, così come richiesto da Trump. Il provvedimento,approvato con 217 voti a favore e 185no, passa ora al Senato dove quasi sicuramente non passerà perché ai repubblicani mancherebbero i 60 voti necessari al via libera. questo aumenta i rischi di uno ...

Migranti - Onu approva il Global Compact. L’Italia si astiene dopo voto alla Camera Usa - Ungheria - Polonia - Israele dicono no : L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato il Global Compact for Migration – la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare – con 152 voti a favore, 5 contro e 12 astenuti. L’Italia si è astenuta (insieme ad Algeria, Australia, Austria, Bulgaria, Cile, Lettonia, Libia, Liechtenstein, Romania, Singapore e Svizzera) in seguito all’approvazione alla Camera di una mozione firmata ...

Camera - bagarre per gli insulti sessisti del web M5S all'on. SiracUsano - Fi - : L`istigazione all`odio sociale, alla violenza verbale e all`aggressione e la diffamazione a mezzo social - ha scritto Siracusano - sono la peggior politica che si possa esprimere e si tratta di una ...

Camera - insulti sessisti a una deputata - scoppia il caos in Aula. Sisto (FI) al M5s : “Vergognatevi”. D’Uva : “Nulla di cui scUsarci” : insulti e minacce alla Camera dopo che il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ha denunciato il trattamento subito dalla collega Matilde Siracusano che giorni fa prese le difese di Silvio Berlusconi. “Contro Siracusano commenti e insulti sessisti. Vergognatevi e chiedete scusa” ha attaccato Sisto. “Non abbiamo nulla di cui scusarci” ha replicato il capogruppo del M5s, Francesco D’Uva. A fatica è riuscita ...

Camera - il deputato interviene ma non ce la fa : ‘È un… è un…sisshh. ScUsa - eh’. Poi spiega : ‘È la prima volta che parlo’ : Eugenio Sangregorio, del gruppo Misto Usei-Noi con l’Italia, prende parola alla Camera durante la fase di dichiarazione di voto al disegno di legge anticorruzione. “È un… è un…”. Poi si interrompe. “Scusa, eh, ripeto”. “Collega, vuole un po’ d’acqua” gli chiede la presidente di turno, Maria Edera Spadoni. “No, è che sono nervoso. È il mio primo intervento”. L'articolo ...

Alexandria Ocasio Cortez sostiene Nancy Pelosi come speaker alla Camera dei rappresentanti Usa : La giovane neo eletta deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, considerata un astro nascente del partito, dichiara di sostenere la candidatura di Nancy Pelosi come speaker della Camera. "Fino a quando la leader Pelosi resta il candidato a speaker più progressista può contare sul mio sostegno", ha twittato la Cortez. Un fronda di circa 20 deputati democratici si oppone alla rielezione della Pelosi come presidente della Camera ...

Usa : Pelosi - candidatura a speaker Camera : ANSA, - WASHINGTON, 8 NOV - La leader dei deputati dem Nancy Pelosi ha lanciato formalmente la sua candidatura per diventare speaker della Camera, dopo che i progressisti l'hanno riconquistata nelle ...

Elezioni Usa - i democratici conquistano la Camera : La Camera dei Rappresentanti va ai democratici, mentre il Senato resta in mano ai Repubblicani, che anzi allargano la maggioranza nell’aula alta. Questo il risultato delle Elezioni di midterm che hanno rinnovato per intero la Camera dando la maggioranza (oltre 218 seggi) al Partito democratico. Non è però un’ondata travolgente, tanto che il presidente Trump gioisce. Si è ristabilito quell’equilibrio dell’ordinamento ...

Midterm Usa - democratici vincono Camera - Gop più forte al Senato : Roma, 7 nov., askanews, - Il voto di Midterm di ieri consegna agli Usa un Congresso profondamente diviso, specchio di un Paese provato da due anni di politica urlata, fondata sulla guerra al nemico interno. I democratici sull'onda della rabbia verso Donald Trump riconquistano la Camera dopo otto anni e ottengono poltrone chiave di governatore, &...

