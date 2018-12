Usa | Jim Mattis lascia in polemica con Trump per il ritiro dalla Siria

The Game Awards 2018 : Kojima Productions si scUsa per l'assenza di Death Stranding : Dopotutto Hideo Kojima ci aveva avvisati, ma come si suol dire la speranza è l'ultima a morire e ci abbiamo sperato tutti ugualmente, per quanto inutilmente.Kojima Productions non è apparsa ai The Game Awards 2018, e lo studio ha comunque voluto scusarsi per le eventuali speranze disattese dei fan:"Complimenti a tutti quelli che sono stati ai The Game Awards 2018! Purtroppo quest'anno Kojima Productions e Death Stranding non sono riusciti a ...

Fugatti - la Lega e il crocifisso ''BigJim'' Usato per dividere. Anche il giornale della diocesi prende posizione : ''Ai simboli devono ... : TRENTO . ''Usare il crocifisso come un BigJim qualunque è blasfemo. La croce è segno di protesta contro peccato, violenza, ingiustizia e morte. Non è MAI un segno identitario. Grida l'amore al ...

Cnn fa caUsa a Trump : vieta l'ingresso alla Casa Bianca al reporter Jim Acosta : L'accusa contro il presidente Usa è di aver violato il primo e quinto emendamento della Costituzione su libertà di parola e di stampa. La difesa della Casa Bianca

La CNN fa caUsa a Donald Trump per il ritiro delle credenziali al giornalista Jim Acosta - : Il network invoca la violazione della Costituzione che protegge la libertà di parola e di stampa, dopo che il reporter Acosta è stato definito dal presidente un "maleducato e nemico del popolo". In ...