Usa | indice Pce sotto le attese

Flash Usa : il Superindice sale oltre le attese a novembre : Il Conference Board ha reso noto che nel mese di novembre il Superindice , che fornisce una previsione sull'andamento dell'economia per i prossimi 6-12 mesi, ha evidenziato una variazione positiva dello 0,2%, in rialzo rispetto allo 0,1% precedente e oltre le attese che puntavano ad una conferma dell'indicazione di ...

Usa : Indice Empire State Manufactoring NY novembre a 23 - 30 punti : Un valore al di sopra dello zero indica che l'economia del settore manifatturiero dello stato di New York è in fase di espansione. L'ottimismo delle imprese sulle prospettive continua a essere ...

Serie B - Lega B acc Usa Figc dopo decisione del Tar e ricorre a Consiglio di Stato. Gravina indice Consiglio : ... gli sponsor e per tutte quelle realtà intimamente ed economicamente connesse al mondo del calcio". La scelta della Federcalcio di non ricorre re a sua volta al Consiglio di Stato ma anzi di ...

AccUsato di aver abUsato di una studentessa quindicenne - prof viene aggredito brutalmente dal padre della ragazza : L'aggressione è avvenuta tra le mura della scuola Santa Marta. La vittima, Franco Crucero, era stata denunciata per aver abusato sessualmente di una ragazzina. Quando il padre della vittima lo ha incrociato per i corridoi dell'istituto si è avventato contro di lui sferrandogli 22 pugni in faccia. La scena si è svolta sotto lo sguardo attonito della ragazzina.Continua a leggere