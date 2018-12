Uomini e Donne corteggiatori | Luca Daffrè deluso da Teresa Langella

Sonia Puglisi - Uomini e Donne / Nuovo bacio con Luigi Mastroianni - Irene sbotta : 'Sei una mummia!' : Nuovo bacio di Sonia Puglisi con Luigi Mastroianni oggi a Uomini e Donne. Ma il tronista ammette di provare solo attrazione fisica.

Uomini e Donne - Trono Classico : la puntata del 21 dicembre 2018 : ...

Uomini e Donne news : le parole di Luca Daffrè dopo l’eliminazione : Uomini e Donne news: Luca Daffrè si elimina dal programma e poi condivide un messaggio sui social A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Classico del 21 dicembre, i telespettatori hanno assistito all’eliminazione di Luca Daffrè. Il corteggiatore, tanto amato dal pubblico, ha deciso di lasciare il programma e di concludere, così, […] L'articolo Uomini e Donne news: le parole di Luca Daffrè dopo l’eliminazione ...

Uomini e Donne - Lorenzo fa una gaffe dopo un'esterna : 'la situazione si era fatta dura' : La puntata odierna di Uomini e Donne è stata dedicata ai due tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. La padrona di casa Maria De Filippi ha iniziato dal primo ed ha spiegato a che punto fosse arrivato. dopo pochissimo tempo è stata mandata in onda l'esterna con Claudia durante la quale il tronista ha chiesto di spegnere le telecamere. Al ritorno in studio gli è, però, scappata una gaffe hot: "la situazione si stava facendo dura". Il ...

News Uomini e Donne - Ursula spiazza Sossio : “Dammi tempo e…” : Sossio Aruta e Ursula di Uomini e Donne vicini alle nozze? La risposta choc di lei Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne sono tornati insieme. Difatti l’uomo, dopo mesi di corteggiamento serrato alla donna, è finalmente riuscito a conquistarla nuovamente. Ma non è finita qua perchè Sossio, a più riprese, ha chiesto via social la mano di Ursula, la quale poco fa ha risposto. Una risposta che ha spiazzato un ...

Uomini e Donne anticipazioni : Irene perdona Luigi? La replica di lei sui social dopo il pianto in studio : Uomini e Donne anticipazioni: Irene perdona Luigi? Il gesto di lei dopo il pianto in studio sembra parlare chiaro Vedere Luigi Mastroianni baciare Sonia (per la seconda volta) ha veramente fatto perdere le staffe a Irene Capuano. La corteggiatrice non ha molto apprezzato l’atteggiamento del siciliano il quale, a sua volta, ha dichiarato di nuovo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Irene perdona Luigi? La replica di lei sui ...

Uomini e Donne : Andrea Cerioli preso da Federica? Una scelta inaspettata : Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Federica piacciono al pubblico, ma lui prende una decisione inaspettata Una scelta davvero inaspettata quella di Andrea Cerioli a Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate del Trono Classico andate in onda su Canale 5, i telespettatori hanno notato il forte interesse che il tronista prova nei confronti […] L'articolo Uomini e Donne: Andrea Cerioli preso da Federica? Una scelta inaspettata proviene da ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Luigi bacia Sonia e va contro Irene 'Fai la fenomena' : Le Anticipazioni di Uomini e Donne rivelano dettagli sempre più ghiotti in merito al trono di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. I due tronisti, già noti per essere stati corteggiatori di Sara Affi Fella, ad oggi non sembrano del tutto vicini ad una scelta. Quello più indeciso è proprio il siciliano, mentre il Riccardi sembra ormai diviso tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Le ultime esterne hanno creato un vero e proprio caos e alcune ...

Uomini e Donne oggi - Luigi bacia Sonia e Irene sbotta : Lorenzo sotto accusa : Uomini e Donne oggi, Luigi bacia Sonia e scatena l’ira di Irene: Lorenzo sotto accusa per una battuta A Uomini e Donne oggi, venerdì 21 dicembre 2018, andrà in onda il Trono Classico. I protagonisti di questa seconda parte saranno Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Maria De Filippi mostrerà prima l’esterna tra Giulia Cavaglia e […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Luigi bacia Sonia e Irene sbotta: Lorenzo sotto accusa ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Raffaella Mennoia promette sorprese : 'vi posso solamente...' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Lorenzo Riccardi si sbilancia con Claudia Dionigi. Sorgono nuovi ostacoli con Gi9ulia Cavaglià

Anticipazioni Uomini e donne oggi : Lorenzo e Claudia esterna a telecamere spente : oggi, venerdì 21 dicembre, ritorna l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi, di cui verrà trasmessa la seconda e ultima puntata del trono classico. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente scoppiettante, dato che al centro dell'attenzione ci saranno Luigi e Lorenzo, alle prese con dei nuovi problemi e con dei baci e reazioni inaspettate da parte delle ...

Uomini e Donne - anticipazioni oggi : Lorenzo sconvolge Giulia : Lorenzo Riccardi si avvicina a Claudia Dionigi, Giulia Cavaglià sbotta Lorenzo Riccardi continuerà ad essere tra due fuochi a Uomini e Donne. Tra gennaio e febbraio il tronista farà molto probabilmente la sua scelta, insieme a Luigi Mastroianni e Teresa Langella. oggi pomeriggio Riccardi manderà su tutte le furie Giulia Cavaglià con un gesto. In studio verrà mostrata l’esterna tra Lorenzo e Claudia Dionigi. Dopo qualche minuto, il ...