Un posto al sole | anticipazioni dal 24 al 28 dicembre | Natale di sorprese

Spoiler Un posto al sole fino al 28/12 : Rossella va a trovare Patrizio a Torino : Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole, di cui la prossima settimana andranno in onda le nuove attese puntate in prima visione assoluta su Raitre. Nonostante sia la settimana natalizia, la soap opera non andrà in vacanza e proseguirà ininterrottamente la sua messa in onda anche il giorno di Natale, per la gioia di tutti i fan che potranno seguire sempre le avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini. Un posto al sole, le ...

Un posto al sole - anticipazioni prossima settimana : Valerio eredita l'impero Viscardi : Comincia una nuova settimana con la soap opera che, dal 1996, continua a tenere compagnia ai milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. Il commissario Giovanna Landolfi è sempre più vicino alla verità e non ha creduto alla versione dei fatti raccontata da Valerio Viscardi dichiaratosi colpevole dell'omicidio della sorella Veronica. La donna è sicura che l'uomo stia coprendo la figlia in modo da ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 24 dicembre al 4 gennaio : Vera persa nel suo vortice di follia : Roberto, anche se affaticato dalla prigionìa, cerca di aiutare la ragazza ma lei è sempre più fuori controllo (e armata): queste e altre avventure vedranno coinvoti i protagonisti della soap Un posto al sole, ambientata a Napoli, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 24 dicembre Patrizio riceve la visita di Rossella nel ristorante stellato di Torino dove ...

Anticipazioni Un posto Al Sole Trama Puntate 24-28 Dicembre 2018 : Vera Confessa l’Omicidio della Zia! : Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 24 a venerdì 28 Dicembre 2018: una bambina per Arianna ed Andrea. Elena soffre. Vera Confessa… Anticipazioni Un Posto al Sole: Vera Confessa di aver assassinato Veronica, sancendo l’innocenza di Alberto e di Valerio. Marina si rende conto che Elena è molto legata al Viscardi, mentre Arianna e Andrea presentano Kim ad amici e famigliari. Rossella raggiunge Patrizio a Torino, ...

Un posto al sole anticipazioni : VALERIO ricchissimo - ALBERTO libero!!! : Dopo ben cinque mesi, la prossima settimana sarà quella che a Un posto al sole chiuderà la lunga fase legata all’omicidio di Veronica (Caterina Vertova). L’ennesimo colpo di testa di Vera (Giulia Schiavo) terrà banco ancora per qualche giorno: la ragazza ha rapito Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) con l’intenzione di fargli del male e presto la vedremo arrivare all’apice della follia, dato che vagherà ...

Un posto al sole - anticipazioni prossima settimana : la svolta : anticipazioni Un posto al sole, puntate 24-28 dicembre: la confessione Un posto al sole andrà regolarmente in onda anche durante le festività natalizie. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 dicembre svelano che finalmente si arriverà a una svolta nella vicenda riguardante l’omicidio di Veronica Viscardi. Valerio vuole evitare che la figlia finisca in prigione ma la ragazza finisce lo stesso per mettersi nei guai. In un ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 21 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 21 dicembre 2018: Vera Viscardi (Giulia Schiavo) continua a tenere in ostaggio Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), intanto la situazione potrebbe precipitare… Michele (Alberto Rossi) è in procinto di affrontare una lezione con gli studenti dell’Istituto, ma l’ennesimo spiacevole incidente rischia di compromettere il futuro dell’intero progetto… Un nuovo ...

Un posto al Sole Anticipazioni 20 dicembre 2018 : Giovanna mette sotto torchio Valerio : Il commissario non crede alla confessione del Viscardi e intende andare sino in fondo, per scoprire la verità.

Un posto al sole : a capodanno doppio appuntamento e la nascita di Lorenzo : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al sole”. Ricche novità sono in arrivo per i più affezionati telespettatori. Nella settimana dedicata alle festività natalizie saranno numerosi i colpi di scena ideati dagli autori, ma quello più atteso sarà per l’episodio di capodanno: la nascita di Lorenzo per mano di Guido in una situazione del tutto inaspettata. A capodanno Rai tre trasmetterà come di ...

Un posto al sole anticipazioni : MARIELLA - quando nascerà suo figlio? Ecco la data! : Pochi mesi fa l’attrice Antonella Prisco ha dato alla luce suo figlio, cosa che però non è ancora successa al suo “alter ego televisivo”. Questione di poco, comunque: ci apprestiamo infatti ad assistere alla puntata di Un posto al sole in cui anche il personaggio di MARIELLA Altieri diventerà mamma… ma quando andrà in onda precisamente? Ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv a svelare l’arcano: il doppio episodio ...

Anticipazioni Un posto al sole : nasce il bimbo di Mariella con la complicità di Guido : Nella puntata di Un posto al sole di ieri sera abbiamo visto che Guido, con la complicità di Silvia, è riuscito a dire addio a Cinzia. Quest'ultima non ha preso bene la cosa e ha inveito contro l'uomo lanciandogli oggetti da cucina. La donna si è sfogata poi con la Graziani dicendole di non voler perdere i suoi privilegi e ha aggiunto di non voler più pagare l'affitto di casa. Infine, Otello ha spronato Guido a non abbattersi con Mariella e ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 20 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 20 dicembre 2018: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è alla mercé di Vera (Giulia Schiavo)… Giovanna (Clotilde Sabatino), dopo aver provato tentato invano e attraverso Elena (Valentina Pace) a far dire la verità a Valerio (Fabio Fulco), decide di recarsi da Vera per interrogarla… Raffaele (Patrizio Rispo) e Andrea (Davide Devenuto) sono in crisi a causa della cena ...

Spoiler Un posto al sole : Andrea e Arianna ospitano Kim alla Terrazza : Lunedì 24 dicembre inizia una settimana con 'Un posto Al sole' che, da oltre vent'anni, incuriosisce attraverso i personaggi, il pubblico: la trama ruota attorno alla verità sulla morte di Veronica. A questa situazione si contrappone la sorpresa natalizia per Andrea e Arianna che vivono un momento magico nella loro vita. Le anticipazioni degli appuntamenti che arrivano fino a venerdì 28 dicembre fanno notare che Patrizio riceve la visita ...