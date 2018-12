Umbria | veterinario gratis per chi adotta cani o gatti

Animali - veterinario gratis se adotti un cucciolo : in Umbria una legge innovativa : veterinario gratis per chi adotta un cucciolo da canili o gattili pubblici. Accade in Umbria prima regione italiana in cui sarà possibile il rimborso delle spese medico veterinarie per i proprietari, in particolare quelli in difficoltà economiche, che si impegnano a prendersi cura di un animale. Lo prevede una legge appena approvata dalla Regione nata da una proposta del portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Marco Squarta. Il testo ...