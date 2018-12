Umbria | rimborso delle spese dal veterinario per chi adotta cani o gatti

fanpage

: Rimborso spese veterinari per cani-gatti 'adottati' - Umbria - AdenosinT : Rimborso spese veterinari per cani-gatti 'adottati' - Umbria - XStigMAS95 : Rimborso spese veterinari per cani-gatti 'adottati' - #Umbria. Verrá proposta per tutta Italia per incentivare le a… - AnnaRossar : UMBRIA, E’ LEGGE IL RIMBORSO DELLE SPESE VETERINARIE PER I CANI E GATTI ADOTTATI -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Inincentivi a disposizione di persone in situazione di svantaggio economico o disabili. Il bonus si estende anche agli animali usati per la pet therapy. Diventa legge la proposta di Marco Squarta di Fratelli d’Italia: “Gli umbri che vivono in condizioni di fragilità potranno prendersi cura di un animale e allo stesso tempo si svuoteranno gradualmente le strutture che rappresentano un costo per le casse pubbliche e un impegno per i gestori”.