Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 17 | 10

ROMA - MAMMA SUICIDA NEL TEVERE : SI CERCANO ANCORA LE GEMELLINE/ Ultime Notizie - operazioni estese fino al mare : ROMA, MAMMA SUICIDA nel TEVERE: scomparse ANCORA le due GEMELLINE di Pina Orlando, ricerche estese fino al mare. Ultime notizie.

Catalogna - scontri tra indipendentisti e Mossos/ Ultime Notizie Barcellona - 11 arresti : manifestazione alle 18 : Catalogna, scontri tra indipendentisti e Mossos: 11 arresti. A Barcellona esplode la protesta dopo Consiglio dei Ministri del Governo spagnolo.

Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è ripresa questa mattina in aula la discussione il maxiemendamento che riassume le Introduzione Le modifiche al testo poi questa sera a partire dalle 23:00 il voto di fiducia ieri polemiche dopo che il test è stato inviato in aula senza mandato al relatore senza che la commissione avesse votato un emendamento con nella questione di fiducia ...

Roma - piccolo Alex sottoposto a trapianto/ Ultime Notizie - intervento al Bambino Gesù : papà dona le cellule : Roma, piccolo Alex sottoposto a trapianto. Ultime notizie, intervento al Bambino Gesù: papà dona le cellule per il figlio

Napoli - Carlo Ancelotti : 'Voglio un grande 2019'/ Ultime Notizie - esame Spal : 'Allan out. Sul mercato...' : Napoli atteso dalla sfida con la Spal, il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti in conferenza stampa: 'Voglio un grande 2019'.

Vienna - spari in un ristorante : è terrorismo Isis?/ Video Ultime Notizie : un morto e un ferito - uomo in fuga : Vienna, spari in un ristorante: è terrorismo Isis? Video ultime notizie: un morto e un ferito, uomo in fuga. Gli aggiornamenti

Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio negli Stati Uniti il capo del pentagono Gmail Se lascia l’amministrazione Trump dopo la bufera Che ha travolto il presidente statunitense per la decisione in attesa del ritiro delle truppe della Siria il presidente spiegamenti se nella lettera di dimissioni in merito a un segretario la difesa con idee che sono Allineate le sue Intanto ...