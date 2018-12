Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 15 | 10

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Vienna : spari in un ristorante - ci sono feriti - 21 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Vienna: spari in un ristorante, ci sono feriti. Trump ritira truppe dalla Siria: si dimette Mattis , 21 dicembre 2018,

è ripresa questa mattina in aula la discussione il maxiemendamento che riassume le Introduzione Le modifiche al testo poi questa sera a partire dalle 23:00 il voto di fiducia ieri polemiche dopo che il test è stato inviato in aula senza mandato al relatore senza che la commissione avesse votato un emendamento con nella questione di fiducia

dopo la discussione generale sulla manovra in aula al senato di ieri sera terminata nella notte e lavori ripresi questa mattina nel pomeriggio è atteso al maxi emendamento del governo la legge di bilancio intorno alle 16:00 in aula al Senato sulla provvedimento per apposto il voto di fiducia che inizierà alle

il governo presenterà oggi alle 16:00 il maxiemendamento alla manovra su cui porre la questione di fiducia in aula al Senato lo riferiscono Luca Ciriani Fratelli d'Italia e Loredana De Petris Leu dopo la conferenza dei capigruppo il calendario votato a maggioranza senza lo chiede L'opposizione prevede che inizi subito la discussione in aula dunque la

negli Stati Uniti il capo del pentagono Gmail Se lascia l'amministrazione Trump dopo la bufera Che ha travolto il presidente statunitense per la decisione in attesa del ritiro delle truppe della Siria il presidente spiegamenti se nella lettera di dimissioni in merito a un segretario la difesa con idee che sono Allineate le sue Intanto

è terminata poco dopo la mezzanotte la discussione generale sulla manovra in aula al Senato i lavori sono ripresi questa mattina in attesa del maxiemendamento del governo che dovrebbe arrivare verso le 4:00 del pomeriggio di quest'oggi il voto di fiducia è atteso in nottata Ieri bagarre in aula il PD ha definito la manovra atto

Scuola - precariato Ultime Notizie : esito incontro Miur-delegazione precari del 20 dicembre : Il sindacato Flc-Cgil ha riferito del presidio tenutosi ieri, giovedì 20 dicembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, presidio a cui hanno partecipato i lavoratori precari della Scuola, vale a dire i docenti di Scuola primaria, infanzia e secondaria, personale ATA ed ex co.co.co., per la rivendicazione dei loro diritti. Il dottor Rocco Pinneri ha ricevuto una delegazione in rappresentanza dei lavoratori. Si è ...

migranti e rifugiati subiscono orrori inimmaginabili Livia Questa è la denuncia in un rapporto delle Nazioni Unite che descrive dettagliatamente in 61 pagine all'interno degli abusi subiti Da donne bambine uomini dal momento in cui entrano in Libia durante la loro permanenza nel paese e se vi riescono mentre

una procedura di infrazione andava evitata avrebbe avuto un corpo politico molto elevato così il premier Giuseppe Conte dopo l'accordo con l'Europa sulla manovra i due vicepremier assicurano che l'aumento dell'Iva Non c'è quest'anno non ci saranno i prossimi Fede Gentiloni una