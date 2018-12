Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 08 | 10

Scuola - precariato Ultime Notizie : esito incontro Miur-delegazione precari del 20 dicembre : Il sindacato Flc-Cgil ha riferito del presidio tenutosi ieri, giovedì 20 dicembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, presidio a cui hanno partecipato i lavoratori precari della Scuola, vale a dire i docenti di Scuola primaria, infanzia e secondaria, personale ATA ed ex co.co.co., per la rivendicazione dei loro diritti. Il dottor Rocco Pinneri ha ricevuto una delegazione in rappresentanza dei lavoratori. Si è ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Manovra e studio sulla TAV - pressing sul Governo - 21 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Pd abbandona l'aula, esito negativo per la TAV, domani torna la Serie A , 21 dicembre 2018, .

Ultime Notizie Roma del 21-12-2018 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio nel pomeriggio di oggi alle 16:00 la presentazione delle maxiemendamento alla manovra di bilancio il governo vi Porrà la questione di fiducia al senato le dichiarazioni di voto sono attesi per le 22:00 di questa sera alle 23:00 poi il voto che terminerà intorno a mezzanotte negli ultimi provvedimenti l’annuncio della ...

Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti e rifugiati subiscono orrori inimmaginabili Livia Questa è la denuncia in un rapporto delle Nazioni Unite che descrive dettagliatamente in 61 pagine all’interno degli abusi subiti Da donne bambine uomini dal momento in cui entrano in Libia durante la loro permanenza nel paese e se vi riescono mentre ...

Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura una procedura di infrazione andava evitata avrebbe avuto un corpo politico molto elevato così il premier Giuseppe Conte dopo l’accordo con l’Europa sulla manovra i due vicepremier assicurano che l’aumento dell’Iva Non c’è quest’anno non ci saranno i prossimi Fede Gentiloni una ...

Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno è iniziata Genova la demolizione del Ponte Morandi ha un valore simbolico enorme dice il sindaco Marco Bucci i primi abbattimenti intorno alle 12:00 sotto il moncone Ovest del viadotto nell’aria ami un’azienda municipalizzata per i rifiuti due manufatti abbattuti le colleghe La Fabbrica del riciclo danneggiati dal crollo Cambiamo argomento nel 2017 ...

NICCOL' BETTARINI - PROCESSO CONTRO SUOI AGGRESSORI/ Ultime Notizie : "Volevo solo aiutare un amico" : Niccolò BETTARINI, domani PROCESSO CONTRO SUOI AGGRESSORI. Il legale: "Ha seriamente rischiato di morire". Le Ultime notizie

Alex Sandro - rinnovo del contratto con la Juventus/ Ultime Notizie : ufficiale il prolungamento fino al 2023 : Alex Sandro, rinnovo del contratto con la Juventus. Ultime notizie: ufficiale il prolungamento fino al 2023 del terzino brasiliano

Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno politiche in apertura una procedura di infrazione andava evitata avrebbe avuto un costo politico molto elevato così il premier Giuseppe Conte dopo l’accordo con l’Europa sulla manovra i due vicepremier assicurano che l’aumento dell’Iva Non al c’è quest’anno e non ci sarà nei prossimi stiri Gentiloni è una manovrina ...

Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli mattinata di caos traffico nel centro di Roma per dei bus turistici fermi in Piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l’accesso nel centro storico a partire dal 2019 la protesta che ha usato la chiusura al traffico di Piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell’area centrale che il comando della ...

Truppe Usa via dalla Siria/ Ultime Notizie - curdi allo scoperto 'Prematuro e pericoloso - l'Isis c'è ancora' : Siria, Casa Bianca: 'Iniziato ritiro Truppe Usa'. Trump su Twitter: 'Abbiamo sconfitto l'Isis, era l'unico motivo per stare lì durante la mia presidenza'.

ROMA - MAMMA SI GETTA NEL TEVERE : SCOMPARSE 2 FIGLIE GEMELLE/ Ultime Notizie : ricerca disperata nei cassonetti : ROMA, MAMMA si GETTA nel TEVERE: trovata morta a Ponte Marconi, si cercano le due FIGLIE GEMELLE di 6 mesi SCOMPARSE, ricerca disperata nei cassonetti

Ultime Notizie Roma del 20-12-2018 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una donna è stata trovata morta nel Tevere a Roma la donna 38 anni si era allontanata stamani da casa con le due figlie gemelle di 6 mesi a dare l’allarme un passante che ha visto la donna lanciarti nel fiume l’altezza di Ponte Testaccio nessuna traccia il momento delle bambine in corso ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e della ...

Roma - mamma si getta nel Tevere : trovata morta a Ponte Marconi/ Ultime Notizie - si cercano le 2 figlie gemelle : Roma, mamma si getta nel Tevere: trovata morta a Ponte Marconi, si cercano ancora le due figlie gemelle di 6 mesi scomparse insieme alla 38enne