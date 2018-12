Ufficiali i 24 Campioni del Festival di Sanremo 2019 | l’elenco dei Big da Patty Pravo e

optimaitalia

: Ufficiali i 24 Campioni del Festival di #Sanremo2019: l'elenco dei Big da Patty Pravo e Briga ad Arisa e Achille La… - OptiMagazine : Ufficiali i 24 Campioni del Festival di #Sanremo2019: l'elenco dei Big da Patty Pravo e Briga ad Arisa e Achille La… - FattoreSanremo : I primi 5 campioni ufficiali di #Sanremo2019: 1. Paola Turci 2. Simone Cristicchi 3. Zen C… - FattoreSanremo : Dunque, i primi 3 campioni ufficiali di #Sanremo2019 sono: 1. #PaolaTurci 2. #SimoneCristicchi 3. #ZenCircus #SanremoGiovani -

(Di sabato 22 dicembre 2018)Sonoi nomi dei 24deldi: 12 quelli annunciati ieri sera, 12 quelli annunciati oggi. Dei 24 Big in gara, 22 sono artisti italiani già affermati mentre 2 sono i vincitori diGiovani, rispettivamente il trionfato della prima serata e quello della seconda serata.Se della prima parte deideldifanno parte artisti come Paola Turci, Nek, Il Volo, Anna Tatangelo e Motta, ma anche Irama ed Ultimo oltre al vincitore diGiovani Einar Ortiz, non sono mancate sorprese neanche nella seconda parte.L'annuncio deicontinua con due coppie in gara: la già collaudata Federica Carta e Shade e l'inedita formata dae Briga. Dopo i Zen Circus, altri due gruppi saranno in gara a: i Negrita e gli Ex Otago. Nella seconda parte della lista ci sono anche Daniele Silvestri e ...