Turiste uccise in Marocco | l’addio dell’ex fidanzato di Louisa | ‘Sarai per sempre con me’

Blastingnews

: Marocco, turiste scandinave uccise: tre sospetti arrestati. Spunta un video della decapitazione: ipotesi terrorismo - fattoquotidiano : Marocco, turiste scandinave uccise: tre sospetti arrestati. Spunta un video della decapitazione: ipotesi terrorismo - LaStampa : Turiste scandinave uccise in Marocco, si segue la pista terrorismo: diffuso video decapitazione… - MediasetTgcom24 : Turiste scandinave uccise in Marocco, arrestate altre 9 persone #marocco -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La tragica scomparsa di Maren Ueland eVesterager Jespersen, le duescandinave, rispettivamente di 28 e 24 anni, barbaramentenella regione dell’Alto Atlante in, ha suscitato molta impressione. Le indagini proseguono, per chiarire la dinamica dei fatti, dopo l’arresto dei quattro presunti responsabili, che in un video comparso in rete nelle ultime ore hanno apertamente rivendicato l’appartenenza all’Isis. Nel frattempo l’opinione pubblica si è interessata alla storia delle due escursioniste che avevano organizzato il viaggio di un mese nel Maghreb. Per questo è diventata subito virale sul web la lettera aperta che Glen Martin, l’exdi, le ha dedicato su Facebook, ritraendo in modo molto affettuoso la ragazza con cui aveva vissuto per due anni.L’affettuosa descrizione diGlen inizia con una metafora, paragonando la sua ex a quella ...