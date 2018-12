Turiste scandinave stuprate e decapitate da Isis Marocco ultime notizie | aguzzini pronti

Marocco - sono dell'Isis i quattro arrestati per l'omicidio delle due Turiste scandinave : Le due studentesse sono state violentate e poi sgozzate nella piana di Imlil. In un secondo video si vedono i quattro sospettati del l'omicidio mentre giurano fedeltà allo Stato islamico

Marocco : altri tre arresti per omicidio Turiste scandinave : ANSAmed, - COPENHAGEN, 20 DIC - Le autorità marocchine hanno arrestato altri tre sospettati per l' omicidio di due turiste scandinave nelle montagne dell'Atlante del Marocco . Un primo sospetto era ...

Turiste scandinave uccise in Marocco - diffuso video in cui vengono decapitate : si indaga per terrorismo : C'è un uomo armato di coltello ripreso nell'atto di decapitare una delle due ragazze scandinave , nella foto, , trovate morte lunedì scorso, alle pendici del Toubkal, una settantina di chilometri da ...

Turiste scandinave uccise in Marocco - si indaga per terrorismo. Diffuso il video della decapitazione : Prende sempre più piede la pista del terrorismo per l'omicidio di Louisa e Maren, le due Turiste scandinave in Marocco. L'ipotesi, inizialmente scartata, si è rafforzata 24 ore dopo la scoperta dei cadaveri delle due ragazze, alle pendici del Monte Toubkal, a una settantina di chilometri da Marrakech. Alla base della svolta un video della decapitazione delle giovani, Diffuso sul web. Nelle terribili immagini, finite su Facebook, si ...