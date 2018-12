Turista uccisa in Marocco | l' ex fidanzato su Facebook | Sarai con me ovunque

«Vedevi la bellezza in ogni dettaglio - sono morto con te» - la lettera dell'ex fidanzato della Turista uccisa dall'Isis in Marocco : Hai viaggiato in giro per il mondo proprio come volevi fare, non ti sei mai fermata di fronte alla paura di tutti i pericoli del mondo. Hai fatto quello che volevi e sei stata tosta. Vivrai nel cuore ...

«Vedevi la bellezza in ogni dettaglio» - la lettera dell'ex fidanzato della Turista uccisa dall'Isis in Marocco : Hai viaggiato in giro per il mondo proprio come volevi fare, non ti sei mai fermata di fronte alla paura di tutti i pericoli del mondo. Hai fatto quello che volevi e sei stata tosta. Vivrai nel cuore ...

Maltempo : allerta rossa sul Veneto - Frana nel Bellunese - paesi isolati - Turista tedesca uccisa da fulmine in Sardegna : Dopo giorni di Maltempo , che ha fatto danni, permane l' allerta meteo su parte del Veneto e, in maniera più moderata, in nove Regioni del Paese. Il bollettino della Protezione civile segnala "allerta ...