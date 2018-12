Trussardi passa al fondo QuattroR? Rilancio e uscita in 4-5 anni | ma il brand del

Trussardi passa al fondo QuattroR Aumento di capitale di 50 milioni : Trussardi passa al fondo QuattroR . Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata in queste ore la firma dell'operazione, che vede il controllo del brand del Levriero passa re al fondo specializzato in ...

