Travelers 3 : data premiere - poster e teaser (VIDEO) : Travelers 3 ci sarà, ma questa è una notizia che si sapeva già. Lo show di Netflix però tornerà prima del previsto, dando finalmente in pasto ai fan la terza stagione. Attesi i nuovi episodi: appuntamento per il 14 dicembre 2018. Travelers 3 verrà distribuito dal colosso del binge watching, molto probabilmente nella stessa giornata in tutti i Paesi in cui è disponibile il servizio. Travelers 3: il Protocollo 5 inizia a vacillare Sono trascorsi ...