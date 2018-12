Trame Il Segreto | i figli di Maria dati per dispersi | Francisca ha un malore

Il segreto - Julieta vuole vendetta per Saul : anticipazioni Trame 27 e 28 dicembre : Appuntamento doppio e straordinario per Il segreto, la soap opera spagnola che narra delle misteriose vicende che si dipanano in quel di Puente Viejo: la serie va in onda solamente giovedì 27 e venerdì 28 dicembre su Canale 5 alle 15.40.per via delle festività natalizie e del loro palinsesto ad hoc che causa la cancellazione delle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 dicembre. Attenzione anche al cambio di orario: Il segreto non va ...

Trame Il Segreto : Julieta contro il marito per non averla difesa dalle offese di Fernando : Lunedì 24 dicembre ha inizio la settimana natalizia con la soap opera spagnola 'Il Segreto' che vede nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 28 dicembre, rivelano che Mauricio si impegna in prima persona per convincere Fernando a non mettere degli ostacoli nella realizzazione del matrimonio di Severo e Irene. Julieta, dal canto suo ha preso la folle decisione di ...

Trame Il Segreto : Prudencio convince Julieta che Francisca è coinvolta nella morte di Saul : Questa settimana precedente alle festività di Natale vede nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi della soap opera spagnola, 'Il Segreto'. La vicenda principale continua a ruotare intorno alla figura di Julieta che viene costretta a rinunciare al suo amore per Saul, ucciso per mano del fratello. Le anticipazioni della puntata in onda venerdì 21 dicembre rivelano che l'Uriarte ha cominciato la ricerca dell'Ortega sebbene non abbia ottenuto ...

Trame Il Segreto : Fernando interrompe le nozze di Severo e Irene - la fuga di Elsa : Prosegue l’appuntamento con l’appassionante telenovela di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Il malvagio Fernando Mesia dopo aver fatto credere a Raimundo Ulloa di non avere nessuna intenzione di mandare a monte il matrimonio di Severo Santacruz e Irene Campuzano si presenterà al lieto evento. La new entry Elsa Laguna invece mentre il suo promesso sposo si lascerà andare alla passione con la sua ex ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 24 al 28 dicembre 2018 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre 2018: Mauricio cerca invano di convincere Fernando a non sabotare le nozze tra Severo e Irene. Il Mesia, poco dopo, tranquillizza Raimundo sulla questione. Julieta, intanto, si trasferisce alla villa su consiglio di Prudencio, per tentare di capire se Fernando e la “scomparsa” Francisca abbiano delle responsabilità nella morte di Saul. Adela ...

Trame Il Segreto : Fulgencio ed il Mesia hanno rinchiuso Raimundo e Francisca in sanatorio : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ha stregato milioni di italiani su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda ad inizio 2019, annunciano il ritorno di Fulgencio Montenegro. Quest'ultimo, infatti, stringerà un'alleanza con Fernando Mesia per vendicarsi di Donna Francisca e suo marito Raimundo. Il Segreto: Raimundo trova Donna Francisca La sparizione di Donna Francisca ...

Trame Il Segreto : Fernando scopre che Donna Francisca è viva : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le Trame degli appuntamenti, in onda a fine 2019 in Spagna, si soffermano su Donna Francisca interpretata da Maria Bouzas. La matrona, infatti, tornerà a Puente Viejo destando lo stupore di Fernando Mesia, che l'aveva creduta morta. Il Segreto: Francisca è nascosta nelle segrete della Casona Il dottor Alvaro ...

Trame Il Segreto : la moglie di Carmelo potrebbe perdere la vita da un momento all'altro : Le vicende dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” sono sempre più coinvolgenti. Nei prossimi episodi italiani purtroppo uno storico personaggio femminile che ha ritrovato la felicità al fianco di Carmelo Leal vivrà dei pessimi momenti. Si tratta di Adela (Ruth Llopis), che sarà ferita gravemente da uno psicopatico che ha avuto modo di conoscere prima di approdare a Puente Viejo: ovvero quando ancora era sposata con il suo defunto marito ...

Trame - Il Segreto : Maria scopre che Emilia è incinta - Francisca augura il male a Saul : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda in Spagna a fine dicembre, svelano che Alfonso ed Emilia verranno salvati da Fernando Mesia e Maria Castaneda. Il ritorno di Donna Francisca, nel frattempo, sconvolgerà il popolo di Puente Viejo, mentre Antolina perderà il bambino. Il Segreto: Fernando e Maria salvano Alfonso ed Emilia Antolina comincerà ad accusare gravi dolori al basso ventre, sintomi di un inizio di aborto. Purtroppo ...

Il Segreto - Prudencio inganna ancora Julieta : anticipazioni Trame dal 17 al 21 dicembre : Proseguono le storie raccontate ne Il Segreto, la soap opera spagnola che narra dei mille sotterfugi, inganni, loschi espedienti e infiniti amori (clandestini e non) che hanno luogo a Puente Viejo, cittadina iberica che si finge tranquilla ma che, in realtà, ribolle di vita. Il Segreto va in onda da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre su Canale 5 alle 16.10. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Prudencio uccide Saúl Il Segreto come Game of Thrones: ...

Trame Il Segreto : Julieta si concede a Mesia per scoprire la verità sull'Ortega : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto, che anche nei prossimi mesi ci sorprenderà con molti colpi di scena. La telenovela ideata da Aurora Guerra tiene incollati milioni di telespettatori nei pomeriggi di Canale 5: stando agli spoiler provenienti dalla Spagna nelle puntate in onda nella prima parte del 2019 vedremo che Julieta , dopo la presunta morte di Saul, farà di tutto per scoprire la verità su quanto accaduto ...

Il Segreto Trame dal 17 al 21 dicembre : Julieta disperata per la morte di Saul : Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto che ci svelano cosa accadrà nelle nuove puntate in onda dal 17 al 21 dicembre 2018. Nella settimana che precede il Natale, vedremo che Adela continuerà a ricevere dei messaggi anonimi, mentre verrà trovato il cadavere di Jesus, il cognato di Isaac. Gli spoiler ci svelano inoltre che Julieta cercherà invano l'amato Saul e si farà convincere da Prudencio che i colpevoli della ...

Trame Il Segreto : Alfonso e Emilia salvati - la matrona torna per vendicarsi : torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che intrattiene da ormai molti anni i telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate spagnole in onda dal 17 al 21 dicembre in Spagna, svelano che Maria e Fernando salveranno Alfonso e Emilia, mentre Donna Francisca tornerà più minacciosa che mai a Puente Viejo. Il Segreto, anticipazioni: il ritorno di Alfonso e Emilia Le anticipazioni delle ...

Trame Il Segreto : Severo e Carmelo diventano assassini : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nei primi mesi del 2019 su Canale 5 si soffermano su Carmelo Leal e Severo Santacruz interpretati dagli attori Raoul Pena e Chico Garcia. La coppia di amici, infatti, si macchierà le mani di sangue per vendicare Adela. Il Segreto, anticipazioni: Basilio tenta di uccidere Adela Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, Adela vivrà dei momenti difficili a causa di Basilio Duran, un ...