Traffico Roma del 21-12-2018 ore 17 | 00

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATE LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE DA VIA ARDEATINA FINO ALLA VIA DEL MARE., PROSEGUENDO CI SONO CODE PER Traffico DALLA TRIONFALE A VIA SALARIA, DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA TIBURTINA E DALLA PRENESTINA ALLA TUSCOLANA. ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATE LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE DA VIA ARDEATINA FINO ALLA VIA DEL MARE., PROSEGUENDO CI SONO CODE PER Traffico DALLA TRIONFALE A VIA SALARIA, DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA TIBURTINA E DALLA PRENESTINA ALLA TUSCOLANA. ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, A CAUSA DI UN INCIDENTE PER UN VEICOLO IN FIAMME, CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, A CAUSA DI UN INCIDENTE PER UN VEICOLO IN FIAMME, CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA TUSCOLANA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E PROSEGUENDO TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLO ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA TUSCOLANA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E PROSEGUENDO TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLO ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO MA RIMANGONO RALLENTAMENTI E CODE: SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E VIA NOMENTANANA; MENTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA PONTINA. VERSO IL CENTRO: SU VIA CASSIA, SI RALLENTA DAL GRA SINO A VIA ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO MA RIMANGONO RALLENTAMENTI E CODE: SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E VIA NOMENTANANA; MENTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA PONTINA. VERSO IL CENTRO: SU VIA CASSIA, SI RALLENTA DAL GRA SINO A VIA ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA TUSCOLANA SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DI TOR BELLA MONACA. RIPERCUSSIONI: SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA E SU VIA TUSCOLANA, IN DIREZIONE CENTRO, DA ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA, TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E POI SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE DALL’AREA DI SERVIZIO CASILINA ALLO SVINCOLO DI VIA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, LUNGO LA ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA, TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E POI SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE DALL’AREA DI SERVIZIO CASILINA ALLO SVINCOLO DI VIA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, LUNGO LA ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA, TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA E POI SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE DA VIA CASILINA ALLO SVINCOLO DI VIA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DA VIA APPIA E ...

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI RALLENTA, AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA L’ALLACCIAMENTO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO DI VIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’ PRIMI DISAGI SULLE VIE D’INGRESSO. SI RALLENTA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: LUNGO VIA AURELIA, FINO ...

Traffico Roma del 20-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA , PIù AVANTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E LO SV PER LA A24 E TRA Roma SUD E APPIA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...