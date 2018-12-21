Traffico Roma del 21-12-2018 ore 15 | 30

Traffico Roma del 21-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, A CAUSA DI UN INCIDENTE PER UN VEICOLO IN FIAMME, CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, A CAUSA DI UN INCIDENTE PER UN VEICOLO IN FIAMME, CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA TUSCOLANA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E PROSEGUENDO TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLO ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO: SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA TUSCOLANA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E PROSEGUENDO TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLO ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO MA RIMANGONO RALLENTAMENTI E CODE: SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E VIA NOMENTANANA; MENTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA PONTINA. VERSO IL CENTRO: SU VIA CASSIA, SI RALLENTA DAL GRA SINO A VIA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO MA RIMANGONO RALLENTAMENTI E CODE: SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E VIA NOMENTANANA; MENTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA PONTINA. VERSO IL CENTRO: SU VIA CASSIA, SI RALLENTA DAL GRA SINO A VIA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA TUSCOLANA SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DI TOR BELLA MONACA. RIPERCUSSIONI: SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA E SU VIA TUSCOLANA, IN DIREZIONE CENTRO, DA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA, TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E POI SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE DALL’AREA DI SERVIZIO CASILINA ALLO SVINCOLO DI VIA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, LUNGO LA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA, TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E POI SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE DALL’AREA DI SERVIZIO CASILINA ALLO SVINCOLO DI VIA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, LUNGO LA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA, TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA E POI SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE DA VIA CASILINA ALLO SVINCOLO DI VIA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DA VIA APPIA E ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI RALLENTA, AL MOMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA L’ALLACCIAMENTO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO DI VIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’ PRIMI DISAGI SULLE VIE D’INGRESSO. SI RALLENTA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: LUNGO VIA AURELIA, FINO ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA , PIù AVANTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E LO SV PER LA A24 E TRA Roma SUD E APPIA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA NOMENTANA – PRENESTINA E APPIA, MA ANCHE TRA LAURENTINA E AURELIA;RALLENTAMETI ANCHE SULLA ESTERNA TRA LO SV DI FIUMICINO E Roma SUD E TRA PRENESTINA E NOMENTANA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico MOLTO INTENSO IN USCITA DALLA CAPITALE. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN CAREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA TRIONFALE ALLO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 20-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico MOLTO INTENSO IN USCITA DALLA CAPITALE. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN CAREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA TRIONFALE ALLO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 15 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 21-12-2018 ore 15:30 (Di venerdì 21 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATE LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE DA VIA ARDEATINA FINO ALLA VIA DEL MARE., PROSEGUENDO CI SONO CODE PER Traffico DALLA TRIONFALE A VIA SALARIA, DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA TIBURTINA E DALLA PRENESTINA ALLA TUSCOLANA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA. INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA VITORCHIANO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE GRA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO ALL’ALTEZZA DI TOR DI QUINTO: CI CONO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DA ...
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matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 21-12-2018 ore 15:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 15:30', su #spreaker… -
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